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Dünya

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 füze atıldığı açıklandı.

Haydar Karaalp   | 05.01.2020
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı

Bağdat

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge’de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınına 2 füze düştü. 

Bir füzenin ise Yeşil Bölge’nin dışına düştüğü ve yaralılar olduğu bildirildi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına dün de füzeli saldırı düzenlenmişti.

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