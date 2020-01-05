ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı
Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 füze atıldığı açıklandı.
Bağdat
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge’de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınına 2 füze düştü.
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Bir füzenin ise Yeşil Bölge’nin dışına düştüğü ve yaralılar olduğu bildirildi.
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına dün de füzeli saldırı düzenlenmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.