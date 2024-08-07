Venezuela'da devlet başkanı seçimi sonrasındaki olaylarda 2229 kişi gözaltına alındı
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet başkanı seçiminin ardından çıkan şiddet olaylarında gözaltına alınanların sayısının 2 bin 229'a yükseldiğini belirtti.
Bogota
Özel bir televizyonda kendisi için hazırlanan programda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Maduro, kamu mallarına zarar veren ve sokakları yangın yerine çevirenlere güvenlik güçlerinin göz açtırmadığını söyledi.
Maduro, gözaltına alınan 2 bin 229 kişinin yüksek güvenlikli Tocoron ve Tocuyito cezaevlerine götürüleceğini bildirdi.
Yakalanan kişilerin hastanelere, okullara, üniversitelere, polis karakollarına, belediye binalarına ve parti binalarına zarar verdiklerini anlatan Maduro, "Şiddet olaylarında 47 asker ile 59 polis yaralandı, 2 askeri personel hayatını kaybetti. Bu sefer kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak ve adalet yerini bulacak." ifadelerini kullandı.
Maduro, bir kez daha şiddet olaylarından muhalifleri sorumlu tuttu ve yargıya çağrıda bulundu.
Provea, olaylarda 24 kişi yaşamını yitirdi
Bu arada, bağımsız Sivil Toplum Kuruluşu "Provea" verilerine göre, 29 Temmuz'dan bu yana çıkan olaylarda 24 kişi hayatını kaybetti.
Öte yandan muhalif lider Maria Corina Machado, açıklamasında, devlet başkanı seçimlerinin kendileri tarafından kazanıldığını ve ordudan halkın iradesine saygı duymasını istedi.
Ordudan Machado'ya yanıt
Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, devlet televizyonuna yaptığı konuşmada, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıkladığı sonuçlara herkesin saygı duymasını isteyerek, şiddet olaylarını "kesin bir dille" reddettiklerini belirtti.
Ordu ve polis mensuplarının eylemlerde çok sayıda saldırıya maruz kaldığını vurgulayan Lopez, halkın tercihiyle seçilen Devlet Başkanı Maduro'ya "yüksek sadakatle" bağlı olduklarını duyurdu.
Maduro, canlı yayında WhatsApp'ı telefon ekranından sildi
Başkent Caracas'ta katıldığı özel bir televizyon yayınında, telefonun ekranını kameralara gösteren Maduro, WhatsApp uygulamasını resmen kaldırdı.
Maduro, WhatsApp'tan asker ve polislerin yanı sıra toplum liderlerinin de tehdit edildiğini, bu sebeple halktan gönüllü ve kademeli olarak WhatsApp'ı silmesini istedi.
Topluma çağrıda bulunan Maduro, "WhatsApp'tan kurtuldum. Venezuelalı aileler, gençler, yurtsever erkekler ve kadınlar, barış istiyor musunuz? WhatsApp'ı silin, çünkü tüm Venezuela'nın listesini Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarına ve emperyalizme verdi. WhatsApp'a hayır. Telegram ve Wechat'ı tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.
Maduro'nun sözleri stüdyoda bulunanlar tarafından "büyük" alkış aldı.
Maduro'dan AB'nin açıklamalarına tepki
Maduro, Avrupa Birliği'nin (AB), resmi kayıtlar yayımlanmadan 28 Temmuz seçimlerinin tanınmayacağı yönündeki açıklamalarına "sert" tepki gösterdi.
Ulusal basında çıkan habere göre, gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Maduro'nun, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in sözlerini eleştirdiği kaydedildi.
Maduro, AB'nin Venezuela'ya yönelik açıklamalarını "skandal" olarak niteleyerek, "AB, her zamanki mazeretini duyurdu. Guaido'yu (eski muhalif lider Juan Guaido) tanıyan Avrupa Birliği'nin yeni rezaleti. Ukrayna'yı savaşa sürükleyen Bay Borrel, aynı günahı işliyor." ifadesini kullandı.
AB, 5 Ağustos'taki açıklamasında, Venezuela'da düzenlenen devlet başkanı seçimlerinin ardından 2 Ağustos'ta açıklanan sonuçların resmi kayıtlar yayımlanmadan tanınamayacağını belirtmişti.
AB'nin Venezuela'daki gelişmeleri "büyük bir endişe" ile takip ettiği vurgulanan açıklamada, uluslararası seçim gözlem misyonlarından gelen raporların, 28 Temmuz'daki başkanlık seçimlerinin uluslararası standartları karşılamadığını açıkça ortaya koyduğu ifade edilmişti.
Muhalif lider Machado, zafere kadar geri adım atmayacaklarını belirtti
Muhalif lider Machado, 28 Temmuz seçimlerinin kendileri tarafından kazanıldığını ve zaferlerinin kabul edilinceye kadar bu yoldan geri adım atmayacaklarını duyurdu.
Ulusal basında çıkan habere göre, Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez'in seçimleri kazandığını yineleyen Machado, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıkladığı verilerin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.
Machado, destekçilerinden "yılmadan" mücadeleye devam etmelerini isteyerek, "Kimsenin değiştiremeyeceği bir gerçeklik var. Gonzalez, Venezuela'nın seçilmiş devlet başkanıdır. Bu gerçeği savunmalıyız ve irademize sonuna kadar sahip çıkmalıyız. Hiç kimse bunun kolay olacağını iddia etmiyor fakat dünya bilsin ki seçim zaferimiz kabul edilinceye kadar bu yoldan geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.
CNE'nin Maduro'nun galibiyetini belgeleyen tutanakları halen yayımlamadığını vurgulayan Machado, "Bu yurttaş hareketini hiç kimse terk edemez, hepimize ihtiyaç var. Tüm engelleri tersine çevireceğiz. Kimse bizi yıldıramaz, herkesten birlik olmasını istiyoruz, mücadeleyi her platformda vermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Seçimde yarışan 10 aday Yüksek Mahkeme'ye davet edildi
Devlet başkanı seçiminde yarışan 10 aday, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) tarafından davet edildi.
Ulusal basında çıkan habere göre, seçimde hile yapıldığı iddiaları üzerine 10 adayı mahkemeye çağıran TSJ, Nicolas Maduro'nun kazandığı seçimin resmi sonuçlarını adaylarla paylaşacak.
TSJ Başkanı Caryslia Rodriguez, yaptığı açıklamada, resmi seçim sonuçlarının tasdik edilmesi amacıyla adayların bizzat mahkemeye çağrıldığını ve gelmeyenler hakkında hukuki süreç başlatılacağını belirtti.
Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez'in mahkemeye gidip gitmeyeceği henüz netlik kazanmadı.
Gonzalez, devlet başkanı seçimine ilişkin internet sitelerinde yayımladıkları sonuçlarda, seçimi yüzde 67 ile kendilerinin kazandığını savundu.
Basına göre, Devlet Başkanı Maduro ve diğer 8 aday Yüksek Mahkeme'ye gidecek.
Bu arada, devlet televizyonu Venezolana'nın haberine göre, Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, seçim tutanaklarını TSJ'ye teslim etti.
Maduro, 3. kez kazanmıştı
Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimi düzenlenmişti.
Venezuela Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.
Açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.
Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Machado ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.