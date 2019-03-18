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Dünya, Venezuela

Venezuela Rusya'ya petrol tedarikini artırmak istiyor

Venezuela Petrol Bakanı Quevedo, "Rosneft’e yönelik yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Hatta Rosneft’e yönelik petrol tedarikimizi artırmak istiyoruz." dedi.

Emre Gürkan Abay   | 18.03.2019
Venezuela Rusya'ya petrol tedarikini artırmak istiyor

Moskova

Venezuela Petrol Bakanı ve devlet petrol şirketi PDVSA’nın Başkanı Manuel Quevedo, Rus petrol şirketi Rosneft’e yönelik yükümlülüklerini yerine getirdiklerini belirterek, "Hatta Rosneft’e yönelik petrol tedariğimizi artırmak istiyoruz." dedi.

Quevedo, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü’de, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Venezuela’nın mevcut ortaklarıyla iş birliğine devam ettiğine işaret eden Quevedo, "Rusya ve Çin de iş birliğimizi artırarak devam ettirmek istediğimiz ortaklarımızdan." diye konuştu.

Quevedo, PDVSA ile Rusya’nın en büyük petrol şirketi Rosneft arasındaki iş birliğine ilişkin, "Rosneft’e yönelik yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Hatta Rosneft’e yönelik petrol tedariğimizi artırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Rosneft, PDVSA tarafından üretilmesi planlanan petrol için şirkete 6,5 milyar dolarlık ön ödeme yapmıştı. PDVSA’nın Rosneft’e kalan borcu ise 2018 sonu itibarıyla 2,3 milyar seviyesine gerilemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Michael Pompeo, bir süre önce yaptığı açıklamada, "Venezuela’dan petrol almaya devam etmesi nedeniyle Rosneft’in ABD tarafından uygulanan yaptırımları deldiğini" ileri sürmüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise ABD’nin Rosneft’e 2014’ten beri yaptırım uygulandığı belirtilerek, "Pompeo'nun, Venezuela ile iş birliği yürüttüğü için Rosneft’e yönelik tehditleri anlamsız. Şirket, çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütmeye devam ediyor." ifadeleri kullanılmıştı.

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