Euro
8.71
Dolar
7.29
BIST 100
1,111.91
Altın
1,988.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya'dan Belarus'taki siyasi karışıklığa 'dışardan müdahale edildiği' iddiası

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından oluşan siyasi karışıklığa "dışardan müdahale edildiğini" ileri sürdü.

Dmitri Chirciu   | 19.08.2020
Rusya'dan Belarus'taki siyasi karışıklığa 'dışardan müdahale edildiği' iddiası Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova

Rus devlet televizyon kanalı Rossiya 1'e konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus'taki siyasi karışıklığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lavrov, Belarus'taki siyasi karışıklığa dış güçlerin müdahale ettiğini öne sürerek, "Belarus halkı ve yönetiminin karşılaştığı zorlukların ülkedeki olaylara ve süreçlere dışardan müdahale etmek amacıyla kullanılması girişiminden endişeliyiz." ifadesini kullandı.

Batı ülkelerinin eski Sovyet ülkeleri için mücadele ettiğini ve jeopolitik hedefleri olduğunu belirten Lavrov, şunları söyledi:

"Bu mücadeleyi Sovyetler Birliği'nin yok olması sonrası da gördük. Ukrayna, son örnektir. Baltık Devletleri Litvanya, Estonya, Polonya ve Avrupa Birliği Parlamentosundan duyduğumuz şeyler, Lukaşenko, insanlar hakları, demokrasi hakkında değil, jeopolitik ve Batılı ortaklarımızın hem kıtamızda hem de dünyanın diğer yerlerindeki gündelik hayata empoze etmeye çalıştıkları kurallar hakkındadır."

Lavrov, Belarusluların ve yurt dışındaki dostlarının kendi başlarına sorunları çözeceği umudunu dile getirdi.

Belarus yönetiminin bu durumda diyaloğa hazır olduğunu aktaran Lavrov, "Seçimlerin sonuçlarından memnun olmayan tarafın da buna hazır olduğunu göstereceğini umuyorum." dedi.

Belarus'taki protestolar

Belarus’ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasıyla ülke genelinde protestolar başlamıştı.

Muhalefet, "hile karıştırıldığı" iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmediklerini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya, potansiyel Kovid-19 aşısını vatandaşlarına ücretsiz ulaştırmayı hedefliyor
İzmir Valisi Köşger, Kovid-19 tedbirleriyle ilgili denetimlere katıldı
Kovid-19'a yakalanan baba yeni doğan bebeğini dört gün sonra görebildi
Bursa ve çevre illerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı
FAO Türkiye Temsilcisi Gutu: Kovid-19, gıda güvenliğine tehdit oluşturuyor

Benzer haberler

Rusya'dan Belarus'taki siyasi karışıklığa 'dışardan müdahale edildiği' iddiası

Rusya'dan Belarus'taki siyasi karışıklığa 'dışardan müdahale edildiği' iddiası

Rusya, Belarus’a destek sağlamasına şimdilik gerek olmadığını açıkladı

Norveç Rus diplomatı sınır dışı etti

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Anayasa değişikliği çalışmaları devam ediyor

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Anayasa değişikliği çalışmaları devam ediyor
Batı ile Rusya'nın arasında kalan 'Belarus'

Batı ile Rusya'nın arasında kalan 'Belarus'
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 937 bini geçti

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 937 bini geçti