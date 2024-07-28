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Dünya

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, seçim sonuçlarına saygı duyacaklarını belirtti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet başkanı seçiminin sonuçlarına saygı duyacaklarını söyledi.

Sinan Doğan  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, seçim sonuçlarına saygı duyacaklarını belirtti

Bogota

Başkent Karakas'ta eşi Cilia Flores ile oyunu kullanan Maduro, basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

Maduro, seçim sonuçlarına saygı duyacaklarını dile getirerek, "Resmi sonuçları tanıyorum ve tanıyacağım. Bu sonuçlara saygı duyulmasını sağlayacağım. Sadece ben değil, seçime katılan 38 siyasi parti de kamuoyu önünde sonuçlara saygı duyacaklarını açıkça beyan etmeleri lazım." dedi.

Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıklayacağı resmi sonuçlara işaret eden Maduro, "Barış içinde geleceğimi söylemiştim ve barış içinde geldim. Eğer bir şeyi korumak ve savunmak gerekiyorsa, önemli olan Venezuelalıların barış, uyum ve birlik içinde yaşaması. Venezuela'da iyilik ve zafer kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Maduro, yarından itibaren ülkedeki siyasi partiler ve bütün sektör temsilcilerine yeni bir diyalog çağrısında bulunacağını bildirdi.

Öte yandan Maduro, X sosyal medya platformundan oy kullanma anının görüntülerini paylaşarak, "Oyumu kolayca, hızlıca ve pratik şekilde kullanıyorum. Barış, demokrasi ve Venezuela için herkesi oyunu kullanmaya davet ediyorum." dedi.

Muhalif liderden destekçilerine çağrı

Muhalif lider Maria Corina Machado, sosyal medya hesabından destekçilerine seslenerek, "Sevgili Venezuelalılar, beklenen gün geldi. 25 yıldır bu an için mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

Oy verme işleminin biteceği saate kadar sandıklarda görevli olanların sürecin şeffaflığı için yerlerinden ayrılmamalarını isteyen Machado, tüm Venezuelalılardan değişim için sandığa gidip oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Venezuela'da 10 adayın katıldığı devlet başkanı seçiminde yarış, Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Devlet Başkanı Maduro ve muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez arasında geçecek.

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