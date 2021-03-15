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Dünya

Vatikan'dan 'eşcinsel birliktelikler kutsanamaz' kararı

Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan, kilisenin eşcinsel birliktelikleri kutsama gücüne sahip olmadığını, bu nedenle bunun yasal kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Barış Seçkin   | 15.03.2021
Vatikan'dan 'eşcinsel birliktelikler kutsanamaz' kararı Fotoğraf: Riccardo De Luca/AA

Vatikan

Katolik inananlardan Vatikan'a yöneltilen sorulara cevaben Vatikan İnanç Doktrini Kongregrasyonu'ndan yapılan açıklamada, Katolik Kilisesi'nin aynı cinsiyetten birliktelikleri kutsama gücüne sahip olmadığı, dolayısıyla bunun yasal olmayacağı belirtildi.

Açıklamada, Katolik rahiplerin bir tür dini tanınma talep eden eşcinsel çiftleri kutsamasına izin verilemeyeceği ifade edildi.

Söz konusu karar hakkında Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'a da bilgi verildiği ifade edilen açıklamada, Papa'nın kendisinin de bu kararı onayladığı aktarıldı.

Açıklamada, bu kararın bir ayrımcılık olmadığı ve kişiler üzerinde bir yargı belirtmediği kaydedildi.

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