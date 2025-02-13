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Dünya

Vatikan: Filistinliler kendi topraklarında kalmalı

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, Filistin halkının kendi topraklarında kalması ve zorla göç ettirilmemeleri gerektiğini söyledi.

Barış Seçkin  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Vatikan: Filistinliler kendi topraklarında kalmalı

Holy See (Vatican City State)

İtalya ile Vatikan Şehir Devleti arasındaki ilişkileri düzenleyen 1929 tarihli Lateran Anlaşması'nın 96. yıl dönümü vesilesiyle iki devlet arasında gelenek olduğu üzere üst düzey siyasi istişareler İtalya'nın Vatikan Büyükelçiliği'ndeki Borromeo Sarayı'nda yapıldı.

İstişarelerin ardından İtalyan basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kardinal Parolin, bugünkü istişarelerinde Orta Doğu'daki meselelere değindikleri bilgisini verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi fikrini gündeme getirdiği hatırlatılan ve görüşü sorulan Kardinal Parolin, "Filistin halkı kendi topraklarında kalmalıdır. Bu, Vatikan'ın temel prensiplerinden biridir, hiçbir şekilde zorla göç ettirme olmamalıdır. Zorla göç ettirme olmamalıdır çünkü İtalyan tarafı da bunun bölgede gerginlik yaratacağını vurguladı." ifadesini kullandı.

Kardinal Parolin, Trump'ın bu fikrinin mantıklı olmadığını belirterek, "Komşu ülkeler buna sıcak bakmıyor. Örneğin, yakın zamanda Ürdün Kralı'nın kesin bir şekilde 'hayır' dediğini duyduk. Bir çözüm bulunması gerekiyor ve bize göre en iyi çözüm iki devletli formüldür çünkü bu, aynı zamanda halklara umut vermek anlamına gelir." diye konuştu.

Ukrayna konusu

Parolin, Ukrayna konusunda birçok hareket olduğunu kaydederek, "Bunların gerçekleşeceğine ve gerçekten barışa ulaşabileceğimize dair birçok umut ışığı var. Böyle bir barışın adil olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Barışın sağlam olması için kalıcılığının önemine işaret eden Kardinal Parolin, "Bu nedenle, tehlikede olan tüm aktörleri içermeli ve uluslararası ilkeler ile BM bildirgelerini dikkate almalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın bu husustaki önerilerini nasıl değerlendirdiği sorusuna da Parolin, "Bir değerlendirmede bulunmak için erken. Her halükarda önerilen her şeyin yararlı olduğuna inanıyorum çünkü bu savaşa son vermemiz gerekiyor." yanıtını verdi.

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