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Dünya

Varşova Ayaklanması'nın 79'uncu yılı kutlanıyor

Polonya'nın başkenti Varşova'da, kentin Alman işgalinden kurtarılması için 1 Ağustos 1944'te başlatılan "Varşova Ayaklanması"nın 79'uncu yılı kutlanıyor.

Murat Temizer  | 01.08.2023 - Güncelleme : 01.08.2023
Varşova Ayaklanması'nın 79'uncu yılı kutlanıyor Fotoğraf: Murat Temizer/AA

Varşova

İkinci Dünya Savaşı'nın en büyük operasyonlarından biri olarak değerlendirilen Varşova Ayaklanması, 1 Ağustos 1944'te başladı, 2 Ekim 1944'te sona erdi.

Söz konusu dönemde birkaç günden fazla sürmeyeceği düşünülse de iki ay devam eden ayaklanma, Polonya halkı tarafından "kahramanlık destanı" olarak görülüyor.

Varşova Ayaklanması'nda ölen Polonyalı direnişçilerin sayısının 16 bin, Polonyalı sivil sayısının ise 150 binden fazla olduğu belirtiliyor.

Ayaklanma sırasında hayatını kaybeden Alman askeri sayısı tam olarak bilinmese de kaybın 8 binden fazla olduğu, 9 bini aşkın askerin de yaralandığı kaydediliyor.

Başkent Varşova'da düzenlenen kutlamalarda, Polonya bayrakları dağıtılıyor, marşlar söyleniyor, yürüyüşler yapılıyor.

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