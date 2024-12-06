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Dünya

Uzmanlar, Gazze Şeridi'nde ilk adımın ateşkes olduğunu vurguluyor

G7, G20 ve BRICS Araştırma Grupları İcra Direktörü Kirton, Gazze'deki savaşın önce Batı Şeria'ya sonra da Lübnan'a sıçradığını, İran ile İsrail arasında ABD'nin de dahil olduğu bir çatışma yaşandığına ve çatışmaların hızlı yayıldığına dikkati çekti.

Muhammet Nazım Taşcı  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
Uzmanlar, Gazze Şeridi'nde ilk adımın ateşkes olduğunu vurguluyor

İstanbul

Cenevre Güvenlik Politikası Merkezi Direktörü Dr. Thomas Greminger ile G7, G20 ve BRICS Araştırma Grupları İcra Direktörü John Kirton, Gazze Şeridi'nde ilk adımın ateşkes olması gerektiğini söyledi.

TRT'nin "Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümü Yönetmek" temasıyla İstanbul'da düzenlediği "TRT World Forum" etkinliğine katılan Cenevre Güvenlik Politikası Merkezi Direktörü Dr. Greminger ile G7, G20 ve BRICS Araştırma Grupları İcra Direktörü Kirton, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Greminger, Gazze Şeridi'nde atılması gereken ilk adımın ateşkes olduğunu ifade ederek ateşkesin ardından bölgenin bu kısmında düzenin kademeli olarak yeniden tesis edilmesine ve işleyen bir yönetim yapısının geri getirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Gazze'de ateşkes için başlangıçta çok taraflı diplomasinin rol oynayabileceğini dile getiren Thomas Greminger, "Tarafların, ana paydaşların, büyük güçlerin rol oynamasına ve bizi öncelikle ateşkese götürmesine ihtiyacımız var." dedi.

Greminger, ateşkesin ardından iki devletli bir çözümün hayata geçirilmesine yönelik ciddi çalışmaların başlaması gerektiğini dile getirerek "Bu süreçte uluslararası toplumun, çok taraflı kurumların sunabileceği çok fazla destek olduğunu düşünüyorum. Ancak ateşkesin derhal müzakere edilmesinin ya da çatışmanın derhal çözüme kavuşturulmasının çok taraflı bir platformda gerçekleşeceğini düşünmüyorum." diye konuştu.

Ateşkesin bireysel paydaşlar ya da geçici koalisyonlar tarafından düzenlenmesi gerekeceğine işaret eden Thomas Greminger, "Tarafların saygı gösterdiği düzgün bir şekilde düzenlenmiş bir ateşkes, her zaman ilk adımdır. Bu, dünyanın diğer bölgeleri için de geçerlidir." ifadelerini kullandı.

Greminger, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında aldığı tutuklama kararına değinerek UCM'nin her yerde aynı standartları uygulamasının önemli olduğunu söyledi.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkese de atıf yapan Greminger, "Lübnan'daki durumu istikrara kavuşturmak için bir fırsat penceresi olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Çatışmalar hızla yayılıyor" vurgusu

İcra Direktörü John Kirton ise ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısında, çok açık bir şekilde Lübnan'da olduğu gibi Gazze'de de acil ateşkese ihtiyaç olduğuna işaret edildiğini hatırlattı.

Kirton, ateşkesin "tüm rehinelerin serbest bırakılması ve ardından çok arzu edilen iki devletli çözüm için ciddi müzakerelerin başlaması" için ilk temel adım olacağını söyledi.

Gazze'deki savaşın önce Batı Şeria'ya sonra da Lübnan'a sıçradığını, İran ile İsrail arasında ABD'nin de dahil olduğu bir çatışma yaşandığını anımsatan Kirton, "Bence gördüğümüz şey, bu çatışmaların çok kolay yayıldığıdır." diye konuştu.

Kirton, çatışmaların hızla yayıldığına dikkati çekerek bu sebeple ateşkesin önemli olduğunu vurguladı.

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