"Utanç Duvarı" yakınındaki silahlı saldırıda 1 İsrailli öldü, 5 kişi yaralandı

İsrail ordusu, bölgede birden fazla silahlı saldırı vakası bildirilmesinin ardından Salit ve Tzur Yitzhak bölgelerine asker sevk edildiğini bildirdi.

Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren bir kişinin vurularak öldürüldüğü, ikinci kişinin ise yaralanmasına rağmen kaçmayı başardığı aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise olayda 35 yaşlarındaki 1 erkeğin öldüğü, vücutlarında delici yaralanmalar bulunan ikisi ağır 5 yaralının hastaneye nakledildiğini kaydetti.

Yedioth Ahronoth gazetesi, saldırıyı gerçekleştiren ve hayatını kaybeden kişinin Taybe kentinden Ömer Yasin isimli bir İsrail vatandaşı Filistinli (48 Araplarından) olduğunu ileri sürdü.

Haberde kaçmayı başaran ikinci şahsın da uzun bir kovalamacanın ardından yakalandığı belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise olayın Kochav Yair, Tzur Yitzhak and Tzur Natan olmak üzere birbirine bitişik yerleşimlerde meydana geldiğini paylaştı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun olayla ilgili acil bir güvenlik toplantısı yaptığını ve yaşananları takip ettiğini bildirdi.