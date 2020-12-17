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Dünya, Koronavirüs

Uruguay Kovid-19 salgını nedeniyle geçici sınır kapatma kararı aldı

Güney Amerika ülkesi Uruguay'da ülke sınırları, Kovid-19 salgını nedeniyle Noel Bayramı ve yeni yıl öncesinde, 21 Aralık-10 Ocak tarihlerinde kapatılacak.

Muhammed Emin Canik   | 17.12.2020
Uruguay Kovid-19 salgını nedeniyle geçici sınır kapatma kararı aldı Fotoğraf: Carlos Lebrato /AA

Buenos Aires


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou, Bakanlar Kurulu ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemeye ilişkin bir dizi kararlar alındığını duyurdu.

Lacalle Pou, "Maalesef 21 Aralık ila 10 Ocak tarihleri ​​arasında ülkeye girişleri askıya almaya kararı verdik." dedi ve bu durumun, kargo taşımacılığı ve 16 Aralık tarihine kadar bilet satın almış Uruguay vatandaşlarını kapsamadığını belirtti.

Ülkesinin salgınla mücadelede başarılı olduğunu söyleyen Lacalle Pou, insanların toplanma hakkını içeren, anayasanın 38. maddesinin düzenleneceğini ve "yığılma" ifadesinin tanımlanacağını sözlerine ekledi.

Halka açık gösteriler durduruldu

Lacalle Pou, 21 Aralık-10 Ocak tarihlerinde şehirler arası ulaşımda maksimum kapasitenin yarıya indirildiğini ve halka açık gösterilerin de durdurulduğunu aktardı.

Yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu Uruguay'da, bugüne kadar 10 bin 893 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 102 kişi hayatını kaybetti.

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