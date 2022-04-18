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Dünya

Ürdün'de 'ramazanın aydınlığı' caddeleri süslüyor

Ürdün'ün başkenti Amman'da, farklı şekil ve tasarımlardaki hilaller, fenerler, ışıklı ipler, saçak ledler, cadde ve sokaklarda renk cümbüşü oluşturuyor.

Ali Kemal Akan   | 18.04.2022
Ürdün'de 'ramazanın aydınlığı' caddeleri süslüyor Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Amman

Ürdün'de ramazan boyunca sokaklara ve evlere fanus, ışık, fener ve süs asmak, yıllardır bir gelenek olarak sürdürülüyor.

Kandiller, ramazanı sembolize eden dekoratif ışıklı unsurlar, başkent Amman'daki eski çarşının cadde ve sokaklarıyla civarındaki kerpiç renkli binaların pencere ve balkonlarını da süslüyor.

Farklı şekil ve tasarımlardaki hilaller, fenerler, ışıklı ipler, saçak ledler ramazanda bu ülkeyi ziyaret eden turistlere de eşsiz bir güzellik sunuyor.

İftarla birlikte hareketlenen eski çarşı, sahur vaktine kadar yoğun ilgi görüyor.

Ramazan dolayısıyla bir gelenek haline dönüşen ışıklı süslemelerin, neredeyse her Ürdünlünün evinde görülebileceği belirtiliyor.

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