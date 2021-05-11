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Ürdün ve Suudi Arabistan'dan Filistinlilerin İsrail saldırılarından korunması için uluslararası topluma çağrı

Ürdün ve Suudi Arabistan, Filistin halkını İsrail'in saldırılarından ve ihlallerinden korumak için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Laith Al-jnaidi,Zeynep Tüfekçi Gülay   | 11.05.2021
Ürdün ve Suudi Arabistan'dan Filistinlilerin İsrail saldırılarından korunması için uluslararası topluma çağrı Fotoğraf: Ali Jadallah / AA

Amman

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Bakanlar, Filistin halkının İsrail saldırılarından ve ihlallerinden korunması için etkin uluslararası çabaların netleştirilmesi gerektiğini vurguladı." ifadelerine yer verildi.

Bakanların "yasa dışı İsrail uygulamalarını" kınadığı kaydedilen açıklamada, "kutsal değerlerin çiğnenmesi, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilerin evlerinden tahliye edilmesi ve Gazze'ye yönelik saldırıların devam etmesinden doğacak sonuçlar" konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada ayrıca "Bakanlar, sükunetin yeniden sağlanması için İsrail'in Mescid-i Aksa'daki tüm ihlallerini durdurması ve Kudüs ile kentteki kutsal mekanların tarihi ve yasal statüsüne saygı göstermesi gerektiğini vurguluyor." ifadeleri kullanıldı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, dün sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırısında 9'u çocuk 24 Filistinlinin şehit olduğunu, yaralı sayısının da 103'e yükseldiğini duyurmuştu.

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