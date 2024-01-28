Ürdün'de ABD güçlerine yapılan insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldü
Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın konuşlanmış ABD güçlerine yönelik insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 3 ABD askerinin öldüğü bildirildi.
Ankara
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden, "Dün gece, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var." ifadesini paylaştı.
Biden, saldırıyla ilgili bilgileri hala toplamaya devam ettiklerini kaydederek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz." ifadesini kullandı.
Saldırının sorumlularından, ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde hesap sorulacağını belirten Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan yazılı açıklamada da Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü yapılan insansız hava aracı saldırısı sonucu 3 ABD askerinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı belirtildi.
ABD Başkan Yardımcısı Harris: Ölen ABD askerleriyle ilgili sorumlulardan hesap soracağız
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın konuşlanmış ABD güçlerine yönelik insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda ölen 3 ABD askeriyle ilgili "Terörizmle mücadeleye devam edeceğiz ve tüm sorumlulardan hesap soracağız." ifadesini kullandı.
Harris, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşi Douglas Emhoff ile, hayatını kaybeden 3 ABD'li askerin yasını tuttuklarını belirtti.
Tüm ABD ulusunun ölen askerlerin hizmetlerini ve nihai fedakarlıklarını sonsuza kadar onurlandıracağını vurgulayan Harris, "Doug ve ben, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınlarında İran destekli militan gruplarca düzenlenen alçakça saldırıda hayatını kaybeden 3 ABD'li askerin yasını tutuyoruz. Dualarımız onların sevenleri ve yaralılarla birlikte." ifadesini kullandı.
Harris, "ABD Başkanı Joe Biden’ın da açıkça ifade ettiği üzere, terörizmle mücadeleye devam edeceğiz ve tüm sorumlulardan hesap soracağız." açıklamasında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.