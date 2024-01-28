Hollanda’da, Refah Sınır Kapısı'nın açılması talebiyle gösteri düzenlendi
Hollanda’da, Gazze'ye yardım ulaştırılması için Refah Sınır Kapısı'nın açılması talebiyle Mısır'ın Lahey Büyükelçiliği önünde protesto gerçekleştirildi.
Lahey
Lahey kentindeki Mısır Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, "Refah kapısını açın" pankartı ve Filistin bayrakları açarak, Filistin lehine, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve İsrail aleyhine sloganlar attı.
Grup adına basın açıklamasını okuyan Niloufar Nematollahi, Gazze'ye yapılan tüm yardımların ve yaralı Filistinlilerin, Mısır'a girişi için Refah Sınır Kapısı’nın koşulsuz olarak açılmasını talep ettiklerini söyledi.
Nematollahi, "Mısır, Sisi yönetimi altında yalnızca özgürlüklere yönelik ciddi baskılara ve yaşam koşullarının kötüleşmesine tanık olmakla kalmadı, Gazze'deki acımasız kuşatmanın sürdürülmesinde de kilit oyuncu haline geldi. Sisi rejimi, on binlerce siyasi tutsağı parmaklıklar ardında tutarken, bir yandan da İsrail'in Gazze'yi toplama kampına dönüştürmesine yardım ediyor." ifadesini kullandı.
Sadece Mısırlılar ve Filistinliler için değil tüm ezilen halklar için sosyal adalet, onur ve özgürlük talep ettiklerine dikkati çeken Nematollahi, "Zulmün prangalarını hep birlikte kıracağız. Gazze'deki ablukayı hep birlikte kıracağız. Hep birlikte, herkes için adalet ve onurun olduğu ortak bir gelecek inşa edeceğiz. Devrimimiz devam ediyor, mücadelemiz bitmiyor ve zaferimiz kaçınılmaz." diye konuştu.
Nematollahi, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasının hayır işi olmadığına işaret ederek, bunun adaletli bir eylem, tartışılamaz ve pazarlıksız bir talep olduğunu dile getirdi.