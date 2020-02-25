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Dünya, Koronavirüs

Ürdün İtalya'dan gelen uçuşları durdurdu

Ürdün Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs nedeniyle İtalya'dan gelen uçuşları durdurduklarını açıkladı.

Said İbicioğlu   | 25.02.2020
Ürdün İtalya'dan gelen uçuşları durdurdu

Amman

Ürdün Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İtalya'dan gelen uçuşları durdurduklarını bildirdi.

Ürdün basınında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü İtalya'dan yapılacak tüm uçuşları durdurdu.

Bakanlık, İtalya'dan gelen yabancıların ülkeye girişini yasaklarken, Ürdünlü yolcuların ise yüksek güvenlik önlemleri altında karantinaya alınacağını duyurdu.

Ürdün'de henüz koronavirüs vakasına rastlanmadı ancak muhtemel tehditlere karşı yoğun önlemler alınıyor.

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