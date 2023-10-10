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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Ürdün, "İsrail'e destek için ABD'nin Ürdün üslerini kullandığı" iddialarını yalanladı

Ürdün, ABD ordusunun İsrail'e lojistik malzeme taşımak için ülkedeki askeri üsleri kullandığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Ekrem Biçeroğlu, Laith Al-jnaidi, Mahmut Geldi  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
Ürdün, "İsrail'e destek için ABD'nin Ürdün üslerini kullandığı" iddialarını yalanladı

Amman

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, "Ürdün'deki askeri hava üssünden ABD askeri uçaklarının kalktığına dair söylentiler asılsızdır." ifadeleri kullanıldı.

Ürdün hava sahasını kullanan bir uçağın karıştırılarak dün bu yönde iddiaların ortaya atıldığına işaret edilen haberde, uluslararası sivil havacılık hukukuna uygun olarak ülke hava sahasını kullanan uçağın, yolcu taşıdığı ve herhangi bir ekipman barındırmadığı kaydedildi.

Haberde, Ürdün hakkında oluşturulan iddiaların gerçeği yansıtmadığının altı çizildi.

Bazı basın yayın organlarında ABD ordusunun İsrail'e lojistik malzeme taşımak için Ürdün'deki askeri üsleri kullandığı yönünde iddialara yer verilmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 770 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'si ağır 2 bin 616 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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