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Dünya

UNRWA'nın mali açığı 200 milyon dolara ulaştı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) bütçesindeki mali açığın 200 milyon dolara ulaştığı açıklandı.

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Safiye Karabacak   | 23.05.2019
UNRWA'nın mali açığı 200 milyon dolara ulaştı

Gazze

UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbuhl, ajansın Gazze ofisinde düzenlediği basın toplantısında, bazı tarafların UNRWA'yı uluslararası meşruiyetten soyutlamaya çalıştığını belirterek, ancak buna izin vermeyeceklerini söyledi. 

Ajansın bütçesindeki mali açığın 200 milyon dolara ulaştığını kaydeden Krahenbulh, "Saldırılara ve eleştirilere maruz kalacağımızı biliyoruz ancak BM tarafından görevlendirildiğimiz gibi Filistinli mültecilere hizmet sunmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman mültecilerin meşruiyetinin yok edilmesi yönündeki girişimlere fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Geçen yıl UNRWA'daki mali krizi aşabilmek için 42 ülke ve kuruluştan yardım aldıklarına işaret eden Krahenbulh, UNRWA'nın Filistinli mültecilere hizmet vermeyi sürdürebilmek için mali destek arayışında olduğunu vurguladı.

Yaklaşık bir milyon Filistinli mültecinin UNRWA'dan gıda yardımı aldığını aktaran Krahenbulh, bu yardımlara devam edebilmek için donör ülkelerle temas halinde olduklarını ifade etti.

Krahenbulh, "Özellikle burada Gazze'de gıda yardımı yapmaya devam etmek için her türlü çabayı göstereceğiz. Daha önce de söylediğim gibi, gıda maddelerini almak için yaklaşık 60 milyon dolara ihtiyacımız var." diye konuştu.

Yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'te UNRWA'ya bağlı yüzlerce okulu zamanında açabilmeyi ümit ettiklerini dile getiren Krahenbulh, "Gelecek yıl okullarımızı açık tutabilmek için çabalayacağız." ifadesini kullandı.

Krahenbulh ayrıca geçen yıl yarım zamanlı çalışma sistemine geçirilen 500 görevlinin bu yıl tam zamanlı çalıştığına dikkati çekerek , "Mültecilerin sayısının artmasından UNRWA değil başarısız siyasetler sorumludur." şeklinde konuştu.


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