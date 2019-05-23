Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.85
Dolar
6.13
BIST 100
84,392.99
Altın
1,278.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere'den Rusya uyarısı

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, 16 NATO müttefikiyle son 18 ay içinde Rusya'nın bu ülkelerdeki siber faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaştıklarını söyledi.

Hasan Esen   | 23.05.2019
İngiltere'den Rusya uyarısı

Londra

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Londra'da gerçekleştirilen NATO Siber Savunma Taahhüt Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Rus istihbarat servislerini, birçok ülkenin kritik ulusal altyapısını hedef almakla suçladı. 

"Bu küresel kampanyayla" aynı zamanda merkezi hükümet ağlarınına da zarar verilmesinin amaçlandığını kaydeden Hunt, "Son 18 ayda Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin 16 NATO üyesi hatta ittifak dışından daha fazla ulusla, bu ülkelerdeki Rus siber faaliyetlerine ilişkin bilgi ve değerlendirmelerini paylaştığını açıklayabilirim." dedi.

Rusya'nın siber saldırılar yoluyla Ukrayna ve ABD seçimlerini etkilemeye çalıştığını da kaydeden Hunt, "Başka bir ülkenin seçim sistemini manipüle etmek ve sonucunu değiştirmek için yapılan siber operasyonların uluslararası hukuka aykırı geleceği ve orantılı bir karşılığı meşru kılacağı konusunda açık olmalıyız." diye konuştu.

Bu tür faaliyetlerin "müttefiklerden birine karşı yapılan saldırının bütün müttefiklere karşı yapılmış sayılmasını" öngören NATO'nun 5. maddesi kapsamına girdiğine dikkati çeken Hunt, bu maddenin verdiği seçenekleri kullanmaya hazır olmaları gerektiğini kaydetti.

İngiltere ve Rusya arasındaki ilişkiler eski Rus casus Sergei Skripal’ın İngiliz topraklarında geçen sene kimyasal saldırıya uğramasının ardından kötüleşti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BAE-Suudi ekseninin statükocu politikasının geleceği
Yeni bir kriz ve mücadele alanı: Doğu Akdeniz
Avrupa Birliği'nin 'kader' seçimi
İdlib: Suriye kördüğümünde son nokta
İngiltere'de Brexit Partisi 'in' Muhafazakar Parti 'out'

Benzer haberler

Rusya Merkez Bankası kripto para kullanımına karşı

Rusya Merkez Bankası kripto para kullanımına karşı

'NATO Türkiye'nin son 67 yıldır önemli rol oynadığı bir organizasyon'

İngiltere ve Hollanda'da AP oylaması başladı

İngiltere'ye BM'de büyük 'diplomatik yenilgi'

İngiltere'ye BM'de büyük 'diplomatik yenilgi'
Rusya Kupası Lokomotiv Moskova'nın

Rusya Kupası Lokomotiv Moskova'nın
İngiliz hükümetinde kritik istifa

İngiliz hükümetinde kritik istifa