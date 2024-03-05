Dolar
31.60
Euro
34.28
Altın
2,116.11
ETH/USDT
3,725.60
BTC/USDT
67,408.00
BIST 100
8,907.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu için Borsa İstanbul’da halka arz gong töreni düzenleniyor.
logo
Gündem

Türkiye'den Gazze'ye sağlık malzemesi desteği

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için hazırlanan sağlık malzemelerinin A400M tipi uçak ile dün Ürdün'e ulaştırıldığını bildirdi.

Cankut Taşdan  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
Türkiye'den Gazze'ye sağlık malzemesi desteği

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçağa yerleştirilen malzemelerin görüntüleri paylaşılarak, "Gazzeli kardeşlerimiz için hazırlanan sağlık malzemeleri, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığımızdan havalanan A400M tipi uçak ile Ürdün’e ulaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nde kadınların başarılarını onurlandırmak için resepsiyon düzenlendi
Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 19 gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ'ye yönelik iki ayrı soruşturmada 28 gözaltı kararı verildi
Türkiye ve dünya gündemi
"Narkoçelik-4" operasyonlarında 1180 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 27 kişi yakalandı

Benzer haberler

Türkiye'den Gazze'ye sağlık malzemesi desteği

Türkiye'den Gazze'ye sağlık malzemesi desteği

İsrail ordusu Gazze şehrinin güneyinde yardım bekleyen Filistinlilere gerçek mermilerle ateş açtı

UNRWA'dan, teşkilata yönelik finansal sorun çözülmezse Gazze'de insani yapının çökeceği uyarısı

İsrail, Gazze'de 151 günde 13 bin 430 çocuğu öldürdü

İsrail, Gazze'de 151 günde 13 bin 430 çocuğu öldürdü
Refah'a sığınan Gazzeliler, "olmayan" güvenli ve sıcak bir yuva arayışındalar

Refah'a sığınan Gazzeliler, "olmayan" güvenli ve sıcak bir yuva arayışındalar
İsrail ana muhalefet lideri Lapid: Netanyahu artık devleti yönetmeye yetkin değil

İsrail ana muhalefet lideri Lapid: Netanyahu artık devleti yönetmeye yetkin değil
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet