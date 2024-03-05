Türkiye'den Gazze'ye sağlık malzemesi desteği
Milli Savunma Bakanlığı, Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için hazırlanan sağlık malzemelerinin A400M tipi uçak ile dün Ürdün'e ulaştırıldığını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçağa yerleştirilen malzemelerin görüntüleri paylaşılarak, "Gazzeli kardeşlerimiz için hazırlanan sağlık malzemeleri, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığımızdan havalanan A400M tipi uçak ile Ürdün’e ulaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.
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Gazzeli kardeşlerimiz için hazırlanan sağlık malzemeleri, Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığımızdan havalanan A400M tipi uçak ile Ürdün’e ulaştırıldı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/E5onPmkLcV— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 4, 2024