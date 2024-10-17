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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, İsrail kaynaklarını yalanladı

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, "(Sinvar'ın yanında öldüğü iddia edilen) UNRWA personelinin hayatta olduğunu teyit ederim, kendisi şu anda Mısır'da yaşamakta." ifadesini kullandı.

Salih Okuroğlu  | 17.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, İsrail kaynaklarını yalanladı

Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail kaynaklarında, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın yanında bir UNRWA çalışanının "öldürüldüğü" iddiasının dezenformasyon olduğunu bildirdi.

Lazzarini, sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bir kez daha teyit edilmemiş bilgilerin UNRWA ve çalışanlarını itibarsızlaştırmak için kullanıldığını vurgulayan Lazzarini, bugün, sosyal medyada ve İsrail basınında bir UNRWA çalışanının Gazze'de Hamas lideriyle birlikte "öldürüldüğüne" dair haberlerin yer aldığını belirtti.

Lazzarini, "UNRWA personelinin hayatta olduğunu teyit ederim, kendisi şu anda Mısır'da yaşamakta." dedi.

Genel Komiser Lazzarini, "Dezenformasyon kampanyalarına son vermenin zamanı geldi." ifadesini kullandı.

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