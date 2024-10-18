Dolar
34.20
Euro
37.08
Altın
2,692.69
ETH/USDT
2,608.40
BTC/USDT
67,370.00
BIST 100
9,002.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya Başbakanı Scholz, Türkiye ziyaretinde görüşülecek birçok konu olduğunu söyledi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye'ye yapacağı ziyarette göç, Avrupa Birliği (AB) ve ikili ilişkiler gibi birçok konuyu ele alacaklarını belirtti.

Cüneyt Karadağ  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
Almanya Başbakanı Scholz, Türkiye ziyaretinde görüşülecek birçok konu olduğunu söyledi

Berlin

Scholz, Brüksel'deki AB Zirvesi sonrası düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye ziyareti kapsamında cumartesi günü İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birçok konuyu görüşeceklerini dile getiren Scholz, şöyle devam etti:

"Göç konusu, elbette her zaman önemli bir mesele. Avrupa Birliği ile Türkiye'nin bu konuda birlikte çalışması doğru ve mantıklıdır. Biz bunu her zaman destekledik ve Avrupa Birliği'ne ilgili anlaşmaları genişletmesi çağrısında bulunduk."

Scholz, göç dışında ele alınacak konulara dikkati çekerek, "Türkiye ile Avrupa arasındaki ikili ilişkiler ve Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerle ilgili görüşmemiz gereken başka konular da var." dedi.

Türkiye ziyaretinde ekonomik kalkınma, Yunanistan ve diğer pek çok ülkeyle iyi komşuluk ilişkileri kurulabilmesi için bölgelerin genel olarak nasıl kalkındırılabileceği gibi konuları da görüşeceklerini ifade eden Scholz, "Elbette NATO ortaklarımıza silah sevkiyatını da her zaman görüşmek zorundayız." diye konuştu.

Scholz, bir soru üzerine Eurofighter Typhoon savaş uçağı ortak projesinde lider ülke İngiltere olduğu için İngiliz ve Türk hükümetleri arasında müzakere edilen konu olduğunu vurgulayarak, "Elbette bunu durdurup durdurmayacağımız konusunda da netiz. Ancak henüz çok erken ve bu nedenle önce bir müzakere edilsin dedik." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars-Iğdır kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
Muğla'da çıkan iki orman yangınına müdahale ediliyor
Kastamonu'da gölet inşaatındaki iş makineleri sel suları altında kaldı
Malatya'da öğretmenin deprem anında engelli öğrencisini kucağında taşıması güvenlik kamerasında
Türkiye ile KKTC'den ortak deprem tatbikatı

Benzer haberler

Almanya Başbakanı Scholz, Türkiye ziyaretinde görüşülecek birçok konu olduğunu söyledi

Almanya Başbakanı Scholz, Türkiye ziyaretinde görüşülecek birçok konu olduğunu söyledi

Almanya Başbakanı Scholz, İsrail'e silah sevkiyatını bir kez daha savundu

Altı ülkeden doğaseverler fidan dikimine katkı için Sivas'ta buluştu

Hamas, Almanya Dışişleri Bakanı'nı Gazze'deki soykırımın devamına "kılıf bulmakla" suçladı

Hamas, Almanya Dışişleri Bakanı'nı Gazze'deki soykırımın devamına "kılıf bulmakla" suçladı
Biden, ertelenen Almanya ziyaretini cuma günü gerçekleştirecek

Biden, ertelenen Almanya ziyaretini cuma günü gerçekleştirecek
Almanya İsrail'e silah satışını son haftalarda yoğunlaştırdı

Almanya İsrail'e silah satışını son haftalarda yoğunlaştırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet