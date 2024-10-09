Dolar
34.28
Euro
37.62
Altın
2,607.65
ETH/USDT
2,370.90
BTC/USDT
60,824.00
BIST 100
9,132.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: Gazze tanınamaz halde

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Gazze tanınamaz halde. Enkaz denizi, on binlerce insanın mezarlığı haline geldi." dedi.

Şerife Çetin, Mücahit Oktay  | 09.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: Gazze tanınamaz halde

New York

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Cezayir ve Slovenya'nın talebiyle Gazze'deki insani durum görüşüldü.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren Lazzarini, bölgeyi içine alan vahşetin biteceğine ilişkin bulgu olmadığını belirterek, son 1 yılın kayıp ve acı dolu olduğunu ifade etti.

Lazzarini, "Gazze tanınamaz halde. Enkaz denizi, on binlerce insanın mezarlığı haline geldi." dedi.

Tüm toplumun yerinden edildiğini belirten Lazzarini, çocukların şok edici oranlarda öldürüldüğünü anımsattı.

Lazzarini, yaklaşık 650 bin çocuğun eğitimden yoksun olduğunu belirterek, eğitimin tekrar başlatılmasının aciliyet taşıdığını söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da şiddetin arttığını anlatan Lazzarini, 700'den fazla kişinin öldürüldüğünü, bunların 160'ının çocuk olduğunu ifade etti.

"İsrail, Filistin halkını toplu bir şekilde cezalandırıyor"

Lazzarini, "İsrail, Filistin halkını toplu bir şekilde cezalandırıyor." diye konuşarak Gazze'nin insani yardım çalışanları için de "dünyanın en tehlikeli yeri" haline geldiğini, şimdiye kadar 226 insani yardım çalışanın öldürüldüğünü bildirdi.

Lübnan'daki artan gerilime de dikkati çeken Lazzarini, sivillerin çok ağır bedel ödediğini ifade etti.

Lazzarini, İsrail'in UNRWA'yı yasaklamaya ilişkin yasa teklifine de değinerek, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Yasa teklifinin kabul edilmesi halinde çok ağır sonuçlar ortaya çıkacağına işaret eden Lazzarini, aynı zamanda bunun çok ciddi bir emsal teşkil edebileceği konusunda uyardı.

BM'ye yönelik "geri itme" faaliyetleriyle mücadele edilmemesinin dünya genelinde insan haklarını baltalayacağını belirten Lazzarini, somut adım atılması gerektiğini dile getirdi.

Lazzarini, "Ya BM Şartı ve uluslararası hukukun istisnasız uygulanmasını sağlarız, ya da uluslararası kurallara dayalı dünya düzeninin sona erdiğini kabul ederiz." ifadesini kullandı.

"BMGK ve üye ülkeler harekete geçmeli"

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsani Yardım Finansman ve Kaynak Nakil Birimi Direktörü Lisa Doughten de Gazze'de insani durumun kötüleştiğini, özellikle Gazze'nin kuzeyinde İsrail'in yoğunlaşan saldırılarının daha fazla ölüm ve yıkıma neden olduğunu kaydetti.

Doughten, "Kaos devam ederken, dünya izlemeye devam ediyor." diyerek, Gazze'deki 2, Batı Şeria'daki 1 milyon kişinin UNRWA'nın yardımına muhtaç olduğunu dile getirdi.

İsrail'in UNRWA'ya yönelik yasa teklifinin hem BM Şartı hem de İsrail'in uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini ihlal ettiğini vurguladı.

Doughten, insani yardım operasyonlarının engellerle karşılaşmaya devam ettiğine dikkati çekerek, "Eylül ayında insani yardım çalışanları 212 saat, yani neredeyse 9 gün İsrailli yetkililerin hayat kurtarıcı misyonlara onay vermesini bekledi." diye konuştu.

Geçen hafta ise Gazze'nin kuzeyine insani yardım girişine izin verilmediğini belirten Doughten, "Gazze'nin kuzeyi izole edilmiş durumda." dedi.

Özellikle çocuklar ve kadınların çok büyük travmaya maruz kaldığını, her gün 10 çocuğun bir ya da iki bacağını birden kaybettiğini belirten Doughten, "Olan biteni yok sayamayız, kafamızı çeviremeyiz. BMGK ve üye ülkeler harekete geçmeli." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı: Gazze'den kaçmaya çalışan Filistinlilere ateş edilmesi kabul edilemez

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmeler ve Gazze'deki insani durum hakkındaki sorularını cevapladı.

İsrail askerlerinin Gazze'de saldırılardan kaçmaya çalışan bazı Filistinlilere ateş ettiğine dair raporları gördüğünü belirten Miller, "Bu raporların ayrıntıları hakkında konuşamam ama açıkçası, doğruysa bu kabul edilemez." dedi.

Miller, "Eğer kaçan Filistinli sivillere, İsrail güçleri tarafından ateş edilmesi gibi bir durum varsa bu kabul edilemez. İsrail hükümetinin bunu araştırmasını ve doğrulanırsa, bunu yapanlardan hesap sorulmasını bekleriz." ifadesini kullandı.

"Gazze'deki insani durum konusunda inanılmaz derecede endişeliyiz"

Sözcü Miller, "Gazze'deki ve özellikle Gazze'nin kuzeyindeki insani durum konusunda inanılmaz derecede endişeliyiz." diye konuştu.

Bu konunun, ABD ve İsrail hükümetleri arasında ivedi şekilde tartışıldığını belirten Miller, "İsrail hükümetine, uluslararası insancıl hukuk uyarınca yiyecek, su ve diğer ihtiyaç duyulan insani yardımların Gazze'nin her yerine ulaştırılmasına izin verme yükümlülüğü olduğunu açıkça belirttik." ifadesini kullandı.

Miller, İsrailli yetkililerin bu konuda "yükümlülüklerine uymalarını" beklediklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kamu Başdenetçisi Malkoç: Avrupalı ombudsmanlar Gazze konusunda çifte standart uyguluyor
"Sudan'dan domuz eti ithalatı yapıldığı" iddiası yalanlandı
Bab-ı Ali Okulunun son dersinde "Dezenformasyon ve Etik" konuşuldu
Tekirdağ'da Sıla bebeğin ölümüne ilişkin şüphelilerin tutuklulukları sürecek
Bakan Kurum: Milletimiz ilk günden itibaren bize güvendi. Biz de o güveni boşa çıkarmamak için durmadan çalışıyoruz

Benzer haberler

Kamu Başdenetçisi Malkoç: Avrupalı ombudsmanlar Gazze konusunda çifte standart uyguluyor

Kamu Başdenetçisi Malkoç: Avrupalı ombudsmanlar Gazze konusunda çifte standart uyguluyor

Trump'ın eski danışmanı, İsrail'in, Lübnan'daki İrlanda birliklerine "napalm bombası" atmasını önerdi

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: Gazze tanınamaz halde

İsrail ordusu İkinci İntifada'dan beri "ilk kez" Batı Şeria'da zırhlı personel taşıyıcıları konuşlandırdı

İsrail ordusu İkinci İntifada'dan beri "ilk kez" Batı Şeria'da zırhlı personel taşıyıcıları konuşlandırdı
İran'a saldırıya hazırlanan İsrail Başbakanı Netanyahu Biden ile telefonla görüştü

İran'a saldırıya hazırlanan İsrail Başbakanı Netanyahu Biden ile telefonla görüştü
BM: Netanyahu'nun Lübnan videosu ülkede tehdit olarak algılandı

BM: Netanyahu'nun Lübnan videosu ülkede tehdit olarak algılandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet