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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNIFIL: İsrail'in Lübnan'daki sivilleri hedef alması savaş suçu

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusu tarafından ülkenin güneyinde sivillerin hedef alınmasını savaş suçu olarak niteledi.

İdiris Okuduci, Wassim Samih Seifeddine, Ali Semerci  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
UNIFIL: İsrail'in Lübnan'daki sivilleri hedef alması savaş suçu

Beyrut

UNIFIL Sözcüsü Andrea Tenenti, İsrail'in dün Lübnan'ın güneyindeki Aynata ve Aytarun beldeleri arasında 3'ü çocuk 4 sivili öldürmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

UNIFIL'in dün gün boyunca İsrail ile Lübnan arasındaki "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınırda yoğun silah seslerine tanıklık ettiğini belirten Tenenti, şunları kaydetti:

"Lübnan'ın güneyindeki Aytarun yakınlarında 3'ü kız çocuk ve biri kadın olmak üzere 4 sivilin öldürüldüğüne dair trajik haberler duyduk. Tırmanışın kontrolden çıkma ihtimali açık ve mutlaka önlem alınmalıdır."

Tenenti, "Sivillere yönelik saldırıların uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini ve savaş suçu teşkil ettiğini tüm ilgili taraflara hatırlatıyoruz. Daha fazla kişinin zarar görmesini önlemek için herkesi derhal ateşkese çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib de ülkesinin "İsrail'in Lübnan'ın güneyinde çocukları ve sivilleri öldürmesiyle ilgili" Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Buhabib, "İsrail'in çocukları ve sivilleri öldürmesi, aileleri, çocukları, sağlık görevlilerini ve gazetecileri kasten hedef alma politikasını açıkça yansıtan bir savaş suçudur." ifadelerini kullandı.

İsrail’in dün Lübnan’ın güneyindeki Aynata beldesi yakınlarında sivil bir araca düzenlediği hava saldırısında 3’ü çocuk 4 sivilin öldüğü belirtilmişti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati de olayın ardından İsrail'in saldırısını "küresel vicdanda yeni bir leke" şeklinde değerlendirerek, BM'ye şikayette bulunacaklarını söylemişti.

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