İsrail'in Lübnan hava sahasını ihlallerine UNIFIL'den tepki

BEYRUT

Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) İsrail'in Lübnan hava sahasını ihlal etmesine tepki gösterdi.

Lübnan resmi haber ajansına göre, UNIFIL Sözcüsü Andrea Tenenti, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail uçaklarının Lübnan hava sahasını kullanması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 numaralı kararına aykırı davranmak ve Lübnan egemenliğini ihlal etmek anlamına gelmektedir." ifadelerine yer verdi.

Lübnan'ın güneyinde istikrarlı güvenli bir bölge kurmak ve gerginliği azaltmak için çaba gösterdiklerini hatırlatan Tenenti, söz konusu ihlallerin UNIFIL'in hedeflerine aykırı olduğuna dikkati çekti.

İhlallere ilişkin raporlarını BMGK'ye sunduklarını belirten Tenenti, BM Genel Sekreteri ve UNIFIL Komutanı'nın daha önce defalarca İsrail'e bu uçuşları yapmaması konusunda çağrıda bulunduğunu vurguladı.

İsrail, Lübnan'ın hava ve deniz kıta sahanlığını her gün çeşitli şekillerde ihlal ediyor.

Muhabir: Wassim Samih Seifeddine,Hamdi Yıldız