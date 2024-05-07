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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da Kamuda Dijital Dönüşüm ve Bilimsel Araştırmaların Desteklenmesine İlişkin İş Birliği Protokolü İmza Töreni’nde konuşuyor. Alman polisi, Berlin Freie Üniversitesi’de Gazze'ye destek gösterisi düzenleyen öğrencilere müdahale ediyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNICEF: Refah'taki çocuklar için şimdi ateşkese ihtiyacımız var

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Elder, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'nin Refah kentindeki çocukların öldürülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Refah'taki çocuklar için şimdi ateşkese ihtiyacımız var." dedi.

Muhammet İkbal Arslan  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
UNICEF: Refah'taki çocuklar için şimdi ateşkese ihtiyacımız var

Cenevre

James Elder ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasan, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısı düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in saldırıları sonrası Gazze'dekilerin kabusunun gerçek olduğunu belirten Elder, "Bu, gücü elinde bulunduranların engelleme becerisine sahip olduğu bir gerçek." diye konuştu.

Elder, Refah'ın "bir çocuk şehri" olduğunu ve Gazze'deki çocukların yarısından fazlasının burada yaşadığını kaydetti.

Refah'taki temel yaşam standardının çok kötü olduğuna işaret eden Elder, "Refah'ta her 850 kişiye bir tuvalet düşüyor. Refah Sınır Kapısı uzun süre kapalı kalırsa, Gazze'deki kıtlığın nasıl önlenebileceğini görmek zor." ifadesini kullandı.

Elder, hafta sonu Gazze'de çocukların öldürülmesine devam edildiğini ve İsrail'in Refah'taki sivillerden tahliye talebinde bulunduğunu hatırlatarak, "Bu, çatışmanın taraflarının, çocuklar ile sivillerin hayatlarını ve korunmasını nasıl tamamen göz ardı etmeyi sürdürdüğünü bir kez daha ortaya koyuyor." diye konuştu.

Gazze'ye büyük miktarda yardım girişi yapılması gerektiğinin altını çizen Elder, "Refah işgal edilmemeli ve artık çocuklar öldürülmemeli. Refah'taki çocuklar için şimdi ateşkese ihtiyacımız var." dedi.

"Refah'takiler yeniden zorla yerinden ediliyor"

Shamdasan ise Refah'taki insanların zorla yerinden edilme işlemlerinin, uluslararası hukuk ihlal edilerek yürütüldüğüne dair "güçlü belirtiler" bulunduğunu söyledi.

Refah'ın, İsrail'in Gazze'nin diğer bölgelerindeki acımasız saldırıları nedeniyle yer değiştirmek zorunda kalan 1 milyondan fazla Filistinli için "son sığınak" olduğuna dikkati çeken Shamdasan, buradaki insanların yeniden zorla yerinden edildiğini kaydetti.

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