Dolar
32.32
Euro
35.18
Altın
2,367.84
ETH/USDT
3,864.90
BTC/USDT
71,204.00
BIST 100
10,350.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNICEF: Gazze'de 10 çocuktan 9'u ciddi gıda kıtlığıyla mücadele ediyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'de 10 çocuktan 9'unun ciddi gıda kıtlığıyla mücadele ettiğini, yetersiz beslenmenin hayati tehlike riskini artırdığını bildirdi.

Şerife Çetin  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
UNICEF: Gazze'de 10 çocuktan 9'u ciddi gıda kıtlığıyla mücadele ediyor

New York

UNICEF, "Çocuklarda Gıda Kıtlığı"yla ilgili raporunu yayımladı.

Raporda, dünya genelinde 5 yaş altı 181 milyon çocuğun ciddi gıda kıtlığıyla karşı karşıya olduğu bildirilirken, söz konusu çocukların hayati tehlikesi bulunan aşırı zayıflığa yakalanma riskinin yüzde 50 daha fazla olduğu kaydedildi.

Bu çocukların yüzde 65'inin 20 ülkede yaşadığı aktarılan raporda, ciddi gıda kıtlığından etkilenen 64 milyon çocuğun Güney Asya, 59 milyon çocuğun ise Sahra altı Afrika'da yaşadığı ifade edildi.

Vakaların hemen hemen yarısının yoksul ailelerde boy gösterdiğine dikkati çekilen raporda, aynı zamanda çocuklara besleyici ürünler sağlayamayan gıda sistemlerinin de etken olduğu belirtildi.

Raporda, 7 Ekim'in ardından ortaya çıkan tabloya göre, Gazze'de 10 çocuktan 9'unun ciddi gıda kıtlığıyla mücadele ettiği, yetersiz beslenmenin ise hayati tehlike riskini artırdığı vurgulandı.

Gazze'deki durumun ailelerin çocuklarının gıda ihtiyaçlarını karşılayamadığını gösterdiğine işaret edilen raporda, durumun çocuklar için korkunç sonuçlar doğurduğunun altı çizildi.

Raporda, hükümetlere çocuklarda gıda kıtlığını engellemek için adım atma çağrısı yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akdeniz Üniversitesine 72 sözleşmeli personel alınacak
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Dünya Çevre Günü" paylaşımı
İnfaz koruma memurlarına yönelik terör saldırılarına ilişkin davada karar
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist teslim oldu

Benzer haberler

Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki jeneratörlerden biri arızalandı

Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki jeneratörlerden biri arızalandı

UNICEF: Gazze'de 10 çocuktan 9'u ciddi gıda kıtlığıyla mücadele ediyor

Hamas, İsrail'in Kudüs'te diplomatik misyon açılmasını engelleme tasarısını "misilleme" olarak nitelendirdi

BM: Irak'ta 18 milyon sayfa DEAŞ belgesi dijitalleştirildi

BM: Irak'ta 18 milyon sayfa DEAŞ belgesi dijitalleştirildi
Pentagon, Gazze'deki yüzer iskelenin maliyetini yaklaşık 230 milyon dolara düşürdü

Pentagon, Gazze'deki yüzer iskelenin maliyetini yaklaşık 230 milyon dolara düşürdü
ABD, İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimin artmasından "oldukça endişeli"

ABD, İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimin artmasından "oldukça endişeli"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet