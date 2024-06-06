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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki jeneratörlerden biri arızalandı

Gazze Şeridi'nde ayakta kalan tek hastane olan Aksa Şehitleri Hastanesi yönetimi, jeneratörlerden birinin arızalandığını, bunun da onlarca hasta ve prematüre bebeğin ölümüne yol açabilecek bir “felaketin” ortaya çıkmasına neden olabileceğini duyurdu.

Mohamed Majed, Ali Semerci  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki jeneratörlerden biri arızalandı

Gazze

Hastane yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, jeneratörlerden birinin teknik arıza nedeniyle çalışmayı durdurduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu durumun yoğun bakım odalarında ve elektrikle çalışan solunum cihazlarına bağlı onlarca yaralı, hasta ve prematüre bebeğin ölümüyle sonuçlanabilecek bir insani felaketin habercisi olduğu belirtildi.

Hastanede şu anda 700'den fazla yaralı ve hastanın tedavi edildiği ve Gazze'nin merkezi valiliğinde bir milyondan fazla insana ve yerinden edilmiş insana hizmet verildiği ifade edilen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye elektrik vermemesi ve Gazze Şeridi'nin tek elektrik santraline yakıt getirmemesi nedeniyle hastanenin 244 gündür aralıksız sadece iki jeneratörle çalıştığı dile getirildi.

Her iki jeneratörün de çalışma sürekliliğini sağlamak için düzenli bakım ve dinlenme sürelerine ihtiyaç duyduğu belirtilen açıklamada, İsrail jeneratörlere yedek parça girişini engellemekle suçlandı.

Gazze'deki hasta, yaralı ve çocukların kesin ölümden kurtarılması için uluslararası topluma, uluslararası kurum ve kuruluşlara, tüm Arap ve İslam ülkelerine "imdat çağrısı" yapılan açıklamada, çok geç olmadan hastaneye elektrik verecek jeneratörlerin hızlı bir şekilde sağlanması" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Dünya Sağlık Örgütünden ve tüm uluslararası kuruluşlardan, hastanenin içinde bulunduğu tehlikeli koşulları incelemeleri, zorlu sağlık gerçeğini yakından incelemek ve bu krize derhal ve acilen müdahale etmek için harekete geçmeleri istendi.

İsrail'in insanlığa karşı suç olan hastaneyi hizmet dışı bırakma ve boyun eğdirme girişimlerinin kınandığı açıklamada, sağlık sektöründe yaşanacak bu felaketin sonucundan tamamen İsrail ve Amerikan yönetimi sorumlu tutuldu.

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