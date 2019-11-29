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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum konuşuyor
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Dünya

UMH güçleri Trablus'un güneyinde Hafter mevzilerini vurdu

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birlikler, başkent Trablus'un güneyindeki Halife Hafter'e ait mevzilere saldırı düzenledi.

Hacer Başer   | 29.11.2019
UMH güçleri Trablus'un güneyinde Hafter mevzilerini vurdu

Trablus

UMH'ye bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kanunu, yaptığı yazılı açıklamada, Trablus'un güneyindeki Hallatat bölgesine düzenlenen operasyonda Hafter güçlerinden 5 kişinin alıkonulduğunu ve 3 silahlı aracın ele geçirildiğini belirtti. 

Kanunu, operasyon kapsamında Hafter güçlerine ait mevzilerin ağır silahlarla vurulduğunu kaydetti.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Libya'da nisan ayından bu yana devam eden çatışmalarda 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti, 5 bini aşkın kişi yaralandı.

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