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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum konuşuyor
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Dünya, Sudan

Sudan'da Beşir rejiminin 'ortadan kaldırılması yasası' onaylandı

Sudan'da Egemenlik Konseyi ile hükümet, devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir rejiminin izlerinin tamamen silinmesini amaçlayan yasayı onayladı.

Ömer Erdem   | 29.11.2019
Sudan'da Beşir rejiminin 'ortadan kaldırılması yasası' onaylandı

Hartum

Sudan devlet televizyonunda son dakika olarak geçilen haberde, Egemenlik Konseyi ile kabine üyelerinin gerçekleştirdiği ortak toplantı sonucunda, eski rejimin "ortadan kaldırılması yasası"nın onaylandığı ifade edildi.

Söz konusu yasa ile eski Sudan cumhurbaşkanının partisi Ulusal Kongre, sabık rejimin tüm kurum ve kuruluşları kapatılıp mal varlıklarına el konulacak.

"Karar intikam yasası değil"

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, kararın bir intikam yasası olmadığını, bilakis adaletin tesisi, halkın onurunu ve kazanımlarını korumak için çıkarıldığını belirtti.

Parlamentonun henüz kurulmadığı Sudan'da yasalar, Egemenlik Konseyi ile bakanlar kurulunun onayının ardından yürürlüğe giriyor.

Sudan Meslek Odaları Birliği de her ne kadar geç çıksa da kanunun kabulünün devrimin hedeflerinin gerçekleştirilmesi, sivil, demokratik bir devletin inşası yolunda büyük ve önemli bir adım olduğunu bildirdi.

Birlik, geçiş hükümetine devrimin hedeflerine ulaşma yolunda attığı her adımda desteğini vurguladı.

Geçici yönetimin ortağı Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nden 4 Kasım'da yapılan açıklamada, eski rejime ait kurumların kapatılması ve mal varlıklarına el konulması için bir yasa tasarısı hazırlandığı açıklanmıştı.

Sudan hükümeti de geçen hafta, Beşir'le bağlantılı 24 kuruluşun faaliyetlerinin yasaklanması, yurt içi ve dışındaki mal varlıklarının dondurulması kararını vermişti.

Sudan'da, 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermiş, 21 Ağustos'ta asker-sivil ortak geçici yönetimi başlamıştı.

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