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Dünya

Uluslararası Uzay İstasyonu, ay ile görüntülendi

26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
Uluslararası Uzay İstasyonu, ay ile görüntülendi Fotoğraf: Yunus Türkyılmaz / AA

Uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde olduğu Uluslararası Uzay İstasyonu, ay ile görüntülendi. 

Saatte 28.000 km hızla Dünya etrafında dönen istasyon, 24 Ocak tarihinde dolunay ile kesişme noktası olan Konya'nın Cihanbeyli ilçesinden fotoğraflandı.

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