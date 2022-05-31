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Dünya

Uluslararası kuruluşlardan 'Afrika'nın doğusunda açlık bekleniyor' uyarısı

Çok sayıda uluslararası kuruluş, Afrika'nın doğusunda yağmur mevsimlerinin kurak geçmesi nedeniyle ciddi oranda açlık yaşanacağına dair uyarıda bulundu.

Ömer Faruk Yıldız   | 31.05.2022
Uluslararası kuruluşlardan 'Afrika'nın doğusunda açlık bekleniyor' uyarısı

Cenevre

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Gıda ve Tarım Örgütü (FOA) öncülüğünde yapılan ve aralarında Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), BM Çocuklara Yardım Fonu, Dünya Gıda Programı ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği başta olmak üzere 14 ayrı uluslararası kuruluşun imzasının yer aldığı açıklamada, Afrika'nın doğusunda süregelen kuraklığın gıda güvenliğine olumsuz etkisine işaret edildi.

Konuya ilişkin BM'nin Cenevre Ofisindeki basın toplantısında bir konuşma yapan WMO Sözcüsü Clare Nullis, "Mevcut durumdaki aşırı, yaygın ve mevsimlerce süren kuraklık, Kenya'nın bazı bölgelerini, Somali'yi ve Etiyopya'yı şimdiye kadar hiç görülmemiş oranda olumsuz etkiliyor." dedi.

Nullis, geçen yıldan bu yana bölgede 4 yağmur mevsiminin art arda kurak geçtiği ve son 40 yılda ilk defa böyle bir kuraklığın görüldüğü bilgisini paylaşarak, "Meteoroloji uzmanlarının yaptığı tahminler, bu yıl ekimden aralığa kadar sürecek yağmur sezonunun da kurak geçme ihtimalinin yüksek olduğuna işaret ediyor." diye konuştu.

3,6 milyon çiftlik hayvanı öldü

Kuraklık nedeniyle Kenya'da 1,5 milyon ve Etiyopya'da 2,1 milyon olmak üzere toplam 3,6 milyon çiftlik hayvanının öldüğünü aktaran Nullis, Somali'de de 2021'in ortalarından bu yana her üç çiftlik hayvanından birinin yok olduğunu kaydetti.

Nullis, yağmur sorununun neden olduğu kuraklıktan an itibarıyla bölgede 16,7 milyon kişinin yüksek oranda gıda güvensizliği altında bulunduğunu belirterek, bu rakamın eylülden sonra 20 milyona yükselebileceğinin öngörüldüğünü kaydetti.

Kuraklığın bu ülkelerdeki yaşam alanlarını da olumsuz etkilediğin söyleyen Nullis, son bir yılda Somali ve Etiyopya'nın güneyinde 1 milyondan fazla kişinin zor iklim şartları nedeniyle evini terk ettiğini belirtti.

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