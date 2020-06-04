"Uluslararası Elektronik Kudüs Günü" 7 Haziran'da gerçekleştirilecek
Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın işgalinin 53. yılında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, 7 Haziran'da "Uluslararası Elektronik Kudüs Günü" etkinliği düzenleyecek.
İstanbul
Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın işgalinin 53. yılında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, 7 Haziran'da "Uluslararası Elektronik Kudüs Günü" etkinliği düzenleyecek.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, program kapsamında iletişim dili haline gelen elektronik iletişim ağları kullanılacak.
"Kudüs Direniyor" etiketiyle düzenlenecek etkinlikle Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın tanıtılması, Kudüs'teki insan hakları ihlallerine dikkat çekilmesi amaçlanıyor.
Etkinliğe sosyal medya hesaplarının yanı sıra radyo ve televizyon yayınlarıyla da destek verilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.