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Dünya

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu İran'a karşı karar aldı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunda yapılan oylamada, 30 üye ülkenin oylarıyla İran'a karşı karar çıkarılması kabul edildi.

Aşkın Kıyağan   | 08.06.2022
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu İran'a karşı karar aldı

Viyana

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kararın 2 "hayır", 3 çekimser reye karşılık 30 "evet" oyuyla kabul edildiğini duyurdu.

İran'a karşı alınan kararda Yönetim Kurulunun, UAEA'nın İran'ın nükleer programının barışçıl olarak sürdürülmesinin sağlanması için ortaya koyduğu çabaları güçlü bir şekilde desteklediği bildirildi.

İran'da Ajansa bildirilmeyen 3 yerde tespit edilen nükleer bulgulara ilişkin bu ülkenin kuruma yaptığı açıklamanın tatmin edici olmadığı hatırlatılan kararda, bu hususta çözüme kavuşturulması gereken hususlara ilişkin Tahran yönetiminin, kurumla tam ve zamanında iş birliği yapmasının önemine işaret edildi.

Kararda, Ajansın, Güvence Denetimi Anlaşması kapsamında henüz çözülememiş sorunları çözüne kavuşturmak için İran'la çalışmaya hazır olduğu vurgulandı.

Bu bağlamda İran'ın, UAEA Başkanı Rafeal Mariona Grossi'nin önerisi doğrultusunda sorunların giderilebilmesi için vakit kaybetmeden eyleme geçmesi çağrısında bulunuldu.

Nükleer bulguların tespit edildiği 3 yer

İran ve UAEA arasında 5 Mart'ta söz konusu 3 yere ilişkin sorunların giderilmesi için iş birliği yapılması hususunda uzlaşı sağlanmıştı. Söz konusu yerlere ilişkin İran'ın UAEA'nın sorularını teknik veriler doğrultusunda yanıtlayacağı, UAEA'nın da Tahran tarafından sunulan açıklamaları değerlendirerek gerekli açıklamayı yapacağı bildirilmişti.

UAEA Başkanı Grossi, pazartesi yaptığı açıklamada, İran'ın söz konusu 3 yere ilişkin teknik olarak inandırıcı yanıtlar vermediğini, bunun ciddi bir sorun olduğunu ve çözüme kavuşturulması gerektiğini bildirmişti.


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