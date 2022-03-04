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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Ukrayna'nın Mariupol şehrinde 'güvenlik koridoru' talebi

Ukrayna'da Rus ordusu tarafından kuşatılan Mariupol şehrinin Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, kent halkının 5 gündür bombardıman altında olduğunu, tahliye için güvenlik koridoru oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 04.03.2022
Ukrayna'nın Mariupol şehrinde 'güvenlik koridoru' talebi

Taşkent

Boyçenko, yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, şehrin 5 gündür acımasız bir bombardıman altında kaldığını ve insani yardıma ihtiyaç olduğunu belirterek, halkın 5 gündür susuz, elektriksiz kaldığını, yiyecek ve ilaçlarının da tükenmekte olduğunu bildirdi.

Kentteki hastanelerde 300 yaralının olduğunu ve doktorların 9 gündür onların sağlığı için mücadele ettiğini aktaran Boyçenko, buna karşın Rus birliklerinin hastanelere bile ateş ettiğini anlattı.

Şehirde Rusya ordusunun kuşatması altındaki 400 bin kişiye yardım yapılması ve bu kişilerin tahliyesi için güvenlik koridoru oluşturulmasını isteyen Boyçenko, "Askeri desteğe ihtiyacımız var, sivilleri tahliye edebilmemiz için hem koridora hem de silahların susmasına ihtiyacımız var. Bugün Mariupol şehrinin desteklenmesi için yalvarıyorum.” dedi.

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