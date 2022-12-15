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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'dan gelen hediye Polonya'daki polis merkezinde patladı

Polonyalı bir emniyet görevlisinin, Ukrayna'ya yaptığı ziyaret sırasında aldığı bir hediyenin Varşova'daki polis merkezinde patlaması sonucu yaralandığı belirtildi.

Murat Temizer   | 15.12.2022
Ukrayna'dan gelen hediye Polonya'daki polis merkezinde patladı Fotoğraf: Artur Widak/AA

Varşova

Polonya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Polonyalı bir emniyet görevlisinin Ukrayna'ya yaptığı ziyaret sırasında aldığı bir hediyenin Varşova'daki polis merkezinde dün sabah 07.50 sularında patladığı ifade edildi.

Patlamada bir sivil çalışanın da hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, hediye paketinde ne bulunduğuna dair detaya yer verilmedi.

Açıklamada, emniyet görevlisinin hastanede gözlem için tutulduğu, sivil çalışanın hastaneye kaldırılmasına gerek kalmadığı kaydedildi.

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