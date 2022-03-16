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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'dan bugün 159 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle bugün Ukrayna'dan 159 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu.

Fuat Kabakcı   | 16.03.2022
Ukrayna'dan bugün 159 Türk vatandaşı daha tahliye edildi Fotoğraf: Mehmet Serkan Eruysal/AA

Ankara

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Lviv, Çernivtsi, Zaporijya ve Dnipro’dan 159 vatandaşın daha yola çıktığını kaydetti.

Tahliyelere ilişkin bir grafik paylaşan Çavuşoğlu, söz konusu 159 kişinin otobüs ve minibüslerle bu şehirlerden tahliye edildiğini aktardı.

Çavuşoğlu, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 15 bin 196 oldu. Yolunuz açık olsun!" ifadesini kullandı.

Bugün 13 kişiye de sınır geçiş desteği verdikleri bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, savaşın başından bu yana 4 bin 965 kişiye sınır geçiş desteği sağlandığını kaydetti.

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