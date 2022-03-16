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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin, Biden’ın Putin’i suçlamasına karşılık ABD bombalarını hatırlattı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “savaş suçlusu” olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Ali Cura   | 16.03.2022
Kremlin, Biden’ın Putin’i suçlamasına karşılık ABD bombalarını hatırlattı

Moskova

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünya çapında ABD’nin bombalarıyla yüz binlerce insanın öldüğünü belirterek, “ABD Başkanı Biden’ın bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Biden, Beyaz Saray'da bir gazetecinin "Gördüğümüz onca şeyden sonra Putin’i savaş suçlusu olarak nitelemeye hazır mısınız?" sorusu üzerine önce "Hayır." yanıtını vererek salondan ayrılmış, daha sonra salona geri dönen Biden, Putin için "O bir savaş suçlusu." demişti.

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