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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'dan Batı'ya çağrı: Modern hava savunma sistemleri verin

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, savaşın seyrinin değişmesi için Batılı ortaklarının Ukrayna'ya modern hava savunma sistemleri, seyir füzeleri ve roketatar sistemleri için mühimmat vermeleri gerektiğini belirtti.

Ruslan Rehimov   | 23.03.2022
Ukrayna'dan Batı'ya çağrı: Modern hava savunma sistemleri verin

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli ortaklarımız, uykularında öldürülen Ukraynalı çocukların ölü gözlerini görmek ve Mariupol'un dumanını hissetmek istemiyorsanız yapmanız gereken 4 şey var. Hava sahamızı kapatamıyorsanız bize modern hava savunma sistemleri verin. Seyir füzeleri ve roketatar sistemleri için mühimmat temin edin." ifadelerini kullandı.

Batı ülkelerinin Rusya'ya sert petrol ambargosu uygulaması gerektiğini kaydeden Podolyak, batı limanlarının Rus gemileri için tamamen kapatılması gerektiğini belirtti.


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