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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'da sıkıyönetim rejimi 25 Mayıs'a kadar uzatıldı

Ukrayna Parlamentosu (Verhovna Rada), Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ülkede uygulanan sıkıyönetim rejiminin uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı.

Ruslan Rehimov   | 21.04.2022
Ukrayna'da sıkıyönetim rejimi 25 Mayıs'a kadar uzatıldı

Bakü

Verhovna Rada'da, Zelenskiy'nin gönderdiği "Devlet Başkanı'nın Ukrayna'da Sıkıyönetimin Uzatılmasına Dair Kararnamesi'nin Onaylanması Hakkında Yasa Tasarısı" görüşüldü ve kabul edildi.

Buna göre ülkedeki sıkıyönetim uygulaması 25 Mayıs'a kadar devam edecek.

Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle 24 Şubat ile 25 Nisan arasında sıkıyönetim ilan etmişti.

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