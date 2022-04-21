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Dünya, Çevre

AB: Türkiye ile ekonomilerimizin 'yeşil dönüşümünde' yakın ortaklık her zamankinden önemli

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Türkiye ile AB ülkelerinin ekonomilerinin "yeşil dönüşümü" için yakın ortaklığın her zamankinden daha önemli olduğunu belirtti.

Selen Temizer   | 21.04.2022
AB: Türkiye ile ekonomilerimizin 'yeşil dönüşümünde' yakın ortaklık her zamankinden önemli Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Brüksel

Timmermans, Ankara'daki resmi temaslarıyla ilgili Twitter hesabı üzerinden paylaşımlar yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a verimli geçen AB-Türkiye arasında Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu'nun ikincisi için teşekkür eden Timmermans, "Adaptasyonu artırmalı, küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlama hedefini canlı tutmalı, birbirimizle ve bölgeyle iş birliğimizi güçlendirmeliyiz. Türkiye'nin Ulusal Katkı Beyanı'nı COP27 öncesinde güncelleme taahhüdünü takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.

Timmermans ayrıca Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile de görüştüğü için memnun olduğunu belirterek "Ekonomilerimizin 'yeşil dönüşümü' için yakın ortaklar olmak şimdi her zamankinden daha önemli. Türkiye'nin 2053'te 'iklim nötr' olmaya geçişini hızlandırmak için atacağı adımları sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Timmermans, "İyi arkadaşım Mevlüt Çavuşoğlu'nu görmek harika." diyerek Türkiye-AB ilişkilerinin önemi ve Akdeniz, iklim değişikliği ve hızlandırılmış enerji dönüşümü de dahil olmak üzere çeşitli konularda iş birliği konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

Timmermans ayrıca Türk iş dünyasından temsilciler ile iklim ve enerji konusunda çalışan kar amacı gütmeyen örgütlerle görüşmelerinden etkilediğini, söz konusu çevrelerin dönüşüm, rekabet, ticaret ve sürdürülebilir büyüme konusunda farkındalıklarının yüksek olduğunu gördüğü yorumunu yapmıştı.

AB-Türkiye arasında Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu'nun ilki 16 Eylül 2021'de Brüksel'de düzenlenmişti.

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