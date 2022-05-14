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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'da savaşın başından beri ele geçirilen 1015 yerleşim alanı kurtarıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşın başlamasından itibaren Rus ordusunca ele geçirilen 1015 yerleşim alanının kurtarıldığını bildirdi.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 14.05.2022
Ukrayna'da savaşın başından beri ele geçirilen 1015 yerleşim alanı kurtarıldı

Kiev

Zelenskiy, yayınladığı video mesajında, son 24 saatte 6 yerleşim alanının yeniden kontrolünün sağlandığını belirterek, böylece savaşın başından bu yana Rus güçlerinden geri alınan yerleşim yerinin 1015 olduğu bilgisini paylaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı, bu yerleşim alanlarında elektrik, su temini, iletişim, ulaşım ve sosyal hizmetlerin yeniden verilmeye başlandığını aktardı.

Ukrayna ordusunca Harkiv bölgesindeki yerleşim alanlarının kademeli olarak Rus güçlerinden kurtarıldığını kaydeden Zelenskiy, "Elbette işgal altındaki her şehri anıyoruz, Herson, Melitopol, Berdyansk, Energodar, Mariupol ve Donbas'ın tüm şehirleri. Harkiv bölgesinin kademeli olarak kurtarılması, kimseyi düşmana bırakmayacağımızın kanıtıdır." dedi.

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