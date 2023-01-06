Dolar
18.75
Euro
19.97
Altın
1,868.69
ETH/USDT
1,273.20
BTC/USDT
16,946.00
BIST 100
5,341.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Başkanı Joe Biden, Kongre Binasına düzenlenen baskının 2. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşuyor
logo
Dünya

Ukrayna'da savaşa rağmen Ortodoksların Noel Bayramı kutlamaları başladı

Rusya'ya karşı savaşın sürdüğü Ukrayna'da, Ortodoksların Noel Bayramı'yla ilgili kiliselerde kutlamalar bu akşamdan itibaren başladı.

Davit Kachkachishvili   | 06.01.2023
Ukrayna'da savaşa rağmen Ortodoksların Noel Bayramı kutlamaları başladı Fotoğraf: Pavlo Palamarchuk/AA

Kiev

Ukrayna'da Ortodokslar Noel Bayramı'nı savaşın gölgesinde kutluyor.

Noel Bayramı vesilesiyle Ortodokslar akşam saatlerinde kiliselere akın etti.

Hristiyanlık inancına göre Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı'nda başkent Kiev'deki bazı Ortodokslar Volodimir Katedrali'nde düzenlenen ayine katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'de selin ardından zarar gören su hattı yenileniyor
Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş yapıldı
Adıyaman'da oda mezarda 1600 yıllık insan iskeletleri bulundu
THY, aralık ayında 5,5 milyon yolcu taşıdı
Altun: Uluslararası alanda Türkiye adının kullanılması için çağrılarımızı ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Benzer haberler

ABD'den İran'ın İHA ve füze üretim faaliyetlerinde rol alan 7 yöneticisine yaptırım

ABD'den İran'ın İHA ve füze üretim faaliyetlerinde rol alan 7 yöneticisine yaptırım

Zelenskiy: Toprağımıza, kültürümüze, geleneklerimize ve inancımıza sahip çıkıyoruz

Ukrayna'da savaşa rağmen Ortodoksların Noel Bayramı kutlamaları başladı

Podolyak: Herson'da bir itfaiye istasyonu bombalandı. Rus ateşkesinin özü budur

Podolyak: Herson'da bir itfaiye istasyonu bombalandı. Rus ateşkesinin özü budur
Belarus, Rusya ile ortak bölgesel askeri birliklerin savunmaya hazır olduğunu bildirdi

Belarus, Rusya ile ortak bölgesel askeri birliklerin savunmaya hazır olduğunu bildirdi
Rusya: Ukrayna, ilan edilen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü

Rusya: Ukrayna, ilan edilen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet