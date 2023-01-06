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ABD Başkanı Joe Biden, Kongre Binasına düzenlenen baskının 2. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşuyor
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Toprağımıza, kültürümüze, geleneklerimize ve inancımıza sahip çıkıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı devam eden savaşta ülkesinin toprakları, kültürü, gelenekleri ve dini inancına sahip çıkmak için mücadele verdiklerini belirtti.

Davit Kachkachishvili   | 06.01.2023
Zelenskiy: Toprağımıza, kültürümüze, geleneklerimize ve inancımıza sahip çıkıyoruz

Kiev

Zelenskiy, akşam saatlerinde yayımladığı görüntülü mesajıyla 7 Ocak'ta kutlanacak Ortodoksların Noel Bayramı vesilesiyle ulusa seslendi.

Hristiyanlık inancına göre Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı'nın bu geceden itibaren milyonlarca Ukraynalı tarafından kutlanacağını ifade eden Zelenskiy, "Noel uyum ve aile birliğinin bayramıdır." dedi.

Ülkesinde Rusya'ya karşı savaşın sürdüğünü hatırlatan Zelenskiy, "Toprağımıza, kültürümüze, geleneklerimize, inancımıza sahip çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Savaşın başladığı 24 Şubat'tan itibaren bayramları eskisi gibi tam geleneksel olarak kutlamanın mümkün olmadığına dikkat çeken Zelenskiy şöyle devam etti:

"Özel biz dönemde yaşıyoruz ve tüm bayramlarımız da özeldir. Biz de geleneklerimizi korumak için bazı geleneklerimizi bozmak zorunda kalıyoruz. Bugün tek bir hayalimiz var. Her aileye uyum, her eve refah, Ukrayna topraklarına zafer ve onunla birlikte binlerce yıl boyunca barış ve refah gelsin."

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