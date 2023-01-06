ABD'de Kongre baskınının üzerinden iki yıl geçti
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bulunan Amerikan Kongre Binası 'Capitol', 6 Ocak 2021'de düzenlenen baskının ikinci yılında, eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri bina önünde protesto gerçekleştirdi.
New York
ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının ikinci yıl dönümünde çoğunluğu Demokratlardan oluşan milletvekilleri, baskında hayatını kaybedenlerin aileleriyle Kongre binası önünde bir araya geldi.
Temsilciler Meclisindeki Demokratların yeni lideri Hakeem Jeffries, burada yaptığı konuşmada, Kongre baskını nedeniyle 6 polisin hayatını kaybettiğini, 140 polis memurunun da olaylar sırasında ağır yaralandığını hatırlattı.
"Şiddet yanlısı isyancılar, Kongre binasına girdiler ve Cumhuriyetimizin mihenk taşı olan barışçıl güç transferini engellemeye çalıştılar." diyen Jeffries, bu baskının önlenmesini sağlayan güvenlik görevlilerine minnettar olduklarını söyledi.
Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de 6 Ocak Kongre baskınının psikolojik, fiziki ve duygusal etkilerinin devam ettiğini ifade ederek, hayatını kaybedenlerin ailelerine bugünü birlikte andıkları için teşekkür etti.
Konuşmaların ardından kongre binası önünde toplanan milletvekilleri ve aileler baskında hayatını kaybedenler için dua ederek saygı duruşunda bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.