Dolar
18.75
Euro
19.97
Altın
1,868.69
ETH/USDT
1,273.20
BTC/USDT
16,946.00
BIST 100
5,341.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Başkanı Joe Biden, Kongre Binasına düzenlenen baskının 2. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşuyor
logo
Dünya

ABD'de Kongre baskınının üzerinden iki yıl geçti

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bulunan Amerikan Kongre Binası 'Capitol', 6 Ocak 2021'de düzenlenen baskının ikinci yılında, eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri bina önünde protesto gerçekleştirdi.

Tuğçenur Akgün   | 06.01.2023
ABD'de Kongre baskınının üzerinden iki yıl geçti Fotoğraf: Celal Güneş / AA

New York

ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının ikinci yıl dönümünde çoğunluğu Demokratlardan oluşan milletvekilleri, baskında hayatını kaybedenlerin aileleriyle Kongre binası önünde bir araya geldi.

Temsilciler Meclisindeki Demokratların yeni lideri Hakeem Jeffries, burada yaptığı konuşmada, Kongre baskını nedeniyle 6 polisin hayatını kaybettiğini, 140 polis memurunun da olaylar sırasında ağır yaralandığını hatırlattı.

"Şiddet yanlısı isyancılar, Kongre binasına girdiler ve Cumhuriyetimizin mihenk taşı olan barışçıl güç transferini engellemeye çalıştılar." diyen Jeffries, bu baskının önlenmesini sağlayan güvenlik görevlilerine minnettar olduklarını söyledi.

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de 6 Ocak Kongre baskınının psikolojik, fiziki ve duygusal etkilerinin devam ettiğini ifade ederek, hayatını kaybedenlerin ailelerine bugünü birlikte andıkları için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kongre binası önünde toplanan milletvekilleri ve aileler baskında hayatını kaybedenler için dua ederek saygı duruşunda bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'de selin ardından zarar gören su hattı yenileniyor
Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş yapıldı
Adıyaman'da oda mezarda 1600 yıllık insan iskeletleri bulundu
THY, aralık ayında 5,5 milyon yolcu taşıdı
Altun: Uluslararası alanda Türkiye adının kullanılması için çağrılarımızı ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Benzer haberler

ABD Temsilciler Meclisinde başkan 12'nci turda da seçilemedi

ABD Temsilciler Meclisinde başkan 12'nci turda da seçilemedi

ABD'den İran'ın İHA ve füze üretim faaliyetlerinde rol alan 7 yöneticisine yaptırım

ABD'de Kongre baskınının üzerinden iki yıl geçti

ABD, Küba'da vize ve konsolosluk hizmetlerini yeniden başlattı

ABD, Küba'da vize ve konsolosluk hizmetlerini yeniden başlattı
ECDC'den Kovid-19'un "Kraken" alt varyantı için uyarı

ECDC'den Kovid-19'un "Kraken" alt varyantı için uyarı
ABD'de Temsilciler Meclisi başkanlık seçimi krizi büyüyor

ABD'de Temsilciler Meclisi başkanlık seçimi krizi büyüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet