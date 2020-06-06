Euro
7.66
Dolar
6.77
BIST 100
110,413.20
Altın
1,684.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fatih sondaj gemisi, kulelerin montajı için Trabzon Limanı’na getiriliyor. Kars'ta acıkan boz ayı mahalleye inerek yiyecek aradı.
logo
Dünya

Ukrayna'da Kovid-19 vaka sayısı 26 bin 500'ü aştı

Ukrayna'da Kovid-19 vaka sayısı 26 bin 514'e, ölelerin sayısı 777'ye yükseldi.

Dmitri Chirciu   | 06.06.2020
Ukrayna'da Kovid-19 vaka sayısı 26 bin 500'ü aştı Fotoğraf: Davit Kachkachishvili/AA

Kiev


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 26 bin 514'e, ölelerin sayısı 777'ye yükseldi.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkesindeki Kovid-19 durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Stepanov, son 24 saatte vaka sayısının 550 artarak 26 bin 514'e, ölü sayısının 15 artarak 777'ye, iyileşen sayısının da 440 artarak 11 bin 812'ye çıktığını söyledi.

11 Mayıs'tan itibaren tedbirlerin aşamalı olarak gevşetildiği Ukrayna'da, karantina uygulaması 22 Haziran'a kadar sürecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 860 bini geçti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 458 bini geçti
Çin'de 3, Güney Kore'de 51 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Pakistan'da Kovid-19 vakası sayısı 100 bine yaklaşıyor
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü

Benzer haberler

Ukrayna'da Kovid-19 vaka sayısı 26 bin 500'ü aştı

Ukrayna'da Kovid-19 vaka sayısı 26 bin 500'ü aştı

Ukrayna Parlementosu 'Kırım Tatar sürgününü soykırım olarak tanıyın' tasarısını kabul etti

TUİD Başkanı Pehlivan: Kriz tecrübesi bulunan Türkiye ve Ukrayna'nın potansiyeli yüksek

Türkiye’den Ukrayna’ya ramazan ve Kovid-19 yardımı

Türkiye’den Ukrayna’ya ramazan ve Kovid-19 yardımı