Ukrayna'da Kovid-19 vaka sayısı 26 bin 500'ü aştı
Ukrayna'da Kovid-19 vaka sayısı 26 bin 514'e, ölelerin sayısı 777'ye yükseldi.
Kiev
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 26 bin 514'e, ölelerin sayısı 777'ye yükseldi.
Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkesindeki Kovid-19 durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Stepanov, son 24 saatte vaka sayısının 550 artarak 26 bin 514'e, ölü sayısının 15 artarak 777'ye, iyileşen sayısının da 440 artarak 11 bin 812'ye çıktığını söyledi.
11 Mayıs'tan itibaren tedbirlerin aşamalı olarak gevşetildiği Ukrayna'da, karantina uygulaması 22 Haziran'a kadar sürecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.