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Dünya, Koronavirüs

Çin'de 3, Güney Kore'de 51 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 3, Güney Kore'de 51 vaka tespit edildi.

Emel Gözellik   | 06.06.2020
Çin'de 3, Güney Kore'de 51 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son bir günde, hepsi yurt dışı kaynaklı olmak üzere 3 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve virüsten ölen bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, Çin ana karasında bugüne kadar tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 83 bin 30 olarak kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle eğitime ara verilen okulların kademeli olarak açıldığı ve ekonominin büyük oranda eski düzenine döndüğü Çin'de bugüne kadar virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 78 bin 329 kişi de iyileşti.

Güney Kore'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 bin 719'a yükseldi

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerine göre, ülkede son 24 saatte çoğu başkent Seul'de olmak üzere 51 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Güney Kore'de Kovid-19 vakası sayısının 11 bin 719'a yükseldiği belirtilirken, ülkede 273 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ülkede Kovid-19'a yakalanan 10 bin 531 kişi iyileşirken, 915 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor.





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