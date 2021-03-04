Euro
8.93
Dolar
7.42
BIST 100
1,537.64
Altın
1,715.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Ukrayna'da Kovid-19 salgınının üçüncü dalgası başladı

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üçüncü dalgasının başladığını duyurdu.

Talha Yavuz   | 04.03.2021
Ukrayna'da Kovid-19 salgınının üçüncü dalgası başladı

Kiev

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, basın toplantısında yaptığı açıklamada, ülkede günlük vaka sayılarının her gün arttığına dikkati çekti.

Ülkede salgının üçüncü dalgasının başladığını belirten Şmıgal, artan rakamları görmezden gelmenin ya da farklı yorumlamanın mümkün olmadığını kaydetti.

Şmıgal, ülkede bölgelerdeki vaka sayısına göre uyarlanmış karantina uygulamasının devam ettiğini hatırlatarak, durumun daha kötüleşmesi halinde önlemlerin sıkılaştırılabileceğini söyledi.

Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama çalışmalarına geçen hafta başlanan ülkede, son 24 saatte 10 bin 57 vaka tespit edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kan grubu A olanların Kovid-19'a yakalanma riski daha yüksek olabilir
Ukrayna'da Kovid-19 salgınının üçüncü dalgası başladı
Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkede yaklaşık 4 milyon kişinin Kovid-19'a karşı aşılandığını açıkladı
İstanbul genelinde 'Dinamik Denetim Süreci' kapsamında denetimler gerçekleştirildi
Almanya'da AstraZeneca aşısı 65 yaş ve üstü kişilere de yapılabilecek

Benzer haberler

Kan grubu A olanların Kovid-19'a yakalanma riski daha yüksek olabilir

Kan grubu A olanların Kovid-19'a yakalanma riski daha yüksek olabilir

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil İzmir'de Kovid-19'a karşı dinamik denetimlere katıldı

Ukrayna'da Kovid-19 salgınının üçüncü dalgası başladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkede yaklaşık 4 milyon kişinin Kovid-19'a karşı aşılandığını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkede yaklaşık 4 milyon kişinin Kovid-19'a karşı aşılandığını açıkladı
ıAB ilaç düzenleyicisi Rusya'nın Sputnik V aşısını ön değerlendirmeye aldı

ıAB ilaç düzenleyicisi Rusya'nın Sputnik V aşısını ön değerlendirmeye aldı

Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda Kovid-19 kapsamında normalleşme süreci ve alınacak tedbirler belirlendi

Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda Kovid-19 kapsamında normalleşme süreci ve alınacak tedbirler belirlendi