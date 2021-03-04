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Dünya

Dünya genelinde en az 840 gazeteci Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Kovid-19, 1 Mart 2020'den bugüne kadar en az 840 gazetecinin yaşamına mal oldu. Salgında en çok gazeteci ölümü 458 ile Latin Amerika ülkelerinde kaydedildi.

Bayram Altuğ   | 04.03.2021
Dünya genelinde en az 840 gazeteci Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Cenevre

İsviçre'nin Cenevre kenti merkezli sivil toplum kuruluşu Press Emblem Campaign (PEC), tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgının başından bu yana geçen 1 yıllık sürede günde ortalama ikiden fazla gazeteci Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

Kovid-19, 1 Mart 2020'den bugüne kadar en az 840 gazetecinin yaşamına mal oldu.

Salgında en çok gazeteci ölümü 458 ile Latin Amerika ülkelerinde kaydedildi.

Asya'da 17 ülkede 151, Avrupa'da 16 ülkede 147, Kuzey Amerika'da 2 ülkede 45 ve Afrika'da 15 ülkede 39 gazeteci virüs nedeniyle öldü.

Peru'da 108, Brezilya'da 102, Meksika'da 87, Hindistan'da 56 ve İtalya'da ise 46 gazeteci yaşamını yitirdi.

Açıklamada, Türkiye'de ise 21 gazetecinin Kovid-19'a yenik düştüğü kaydedildi.

Öte yandan, PEC, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana medyadaki en ağır kayıpların Kovid-19 salgını nedeniyle meydana geldiğini bildirdi.

PEC, bazı ülkelerin gazetecilerin ölümlerini raporlamadığı veya hayatını kaybeden gazetecilere test yapılmadığı için gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu ve gazetecilerin ölümlerine dair istatistiklerin yanıltıcı olabileceği uyarısında bulundu.

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