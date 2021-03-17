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Dünya, Koronavirüs

Ukrayna'da Kovid-19 nedeniyle en yüksek günlük ölüm kaydedildi

Ukrayna'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 289 kişinin hayatını kaybetmesiyle en yüksek günlük ölü sayısı kayıtlara geçti.

Talha Yavuz   | 17.03.2021
Ukrayna'da Kovid-19 nedeniyle en yüksek günlük ölüm kaydedildi

Kiev


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 11 bin 833 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 489 bin 23'e çıktı. 121 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, ölü sayısı 289 artışla 28 bin 986 oldu.

AstraZeneca aşısı kullanılan ülkede 24 Şubat'ta kitlesel aşı çalışmalarına başlanmıştı.

Ülkede 28 Kasım 2020'de 16 bin 294 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle günlük en yüksek vaka sayısı kaydedilmişti.

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